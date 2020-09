La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/sep/2020 Para empleados:

Desde el inicio de la pandemia se activaron distintas herramientas y plataformas que permitieron dar continuidad, en modo virtual, a los programas de capacitación interna. Adaptándose al nuevo contexto, desde el inicio de la pandemia EDEN activó herramientas y plataformas que permitieron dar continuidad, en modo virtual, a los programas de capacitación interna que año a año se realizan con el objeto de fortalecer el servicio y la atención para sus usuarios. Se trata de más de 1570 participaciones en diferentes cursos sobre nuestra Sucursal Virtual y App EDEN Móvil; WEM: desarrollo de plataforma para permitir gestionar órdenes de servicio de forma online, con geolocalización, trazabilidad, etc.; Métodos de Trabajo Seguro orientados al COVID-19; Protocolo para Reuniones Grupales; Electricidad Básica aplicada a Redes de Distribución; Excel, Sheet, Word; Operación de Estaciones Transformadoras; Sistema Ingrid; entre otros. "La pandemia nos planteó desafíos que pudimos superar gracias al compromiso de todos. EDEN continuó con el mantenimiento del servicio, implementó nuevas herramientas digitales para los usuarios y no detuvo sus capacitaciones internas, entendiendo que las mismas resultan fundamentales para la mejora diaria de nuestro servicio" dijo Diana Hulten, Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de EDEN. "La tecnología es sin dudas una aliada para cumplir nuestros objetivos, pero nada hubiera sido posible si no tuviéramos en claro que somos personas que trabajamos para personas y allí está nuestro foco, en trabajar día a día para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y fortalecer a nuestro equipo de trabajo", agregó.



