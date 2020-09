La Juventud Radical presentó lista de unidad

En línea con el sector "Evolución", el grupo de jóvenes radicales de la ciudad, liderado por Augusto Castro Sala, lanzó su lista encabezada por Adriano Modarelli. De cara a las elecciones internas del radicalismo, el grupo juvenil "Innovación Radical Campana" presentó su lista encabezada por Adriano Modarelli como candidato a presidente. El equipo de jóvenes radicales, que venía siendo liderado por Augusto Castro Sala, realizó la aceptación de cargos en unidad con el sector "Evolución", con Martín Lousteau al frente, y que apoya a Gustavo Posse en la Provincia. Además, manifestaron su apoyo a Maximiliano Abad como presidente de la UCR Buenos Aires, que terminó renovando la mayoría de los lugares, destacando la candidatura a presidente de Modarelli. En tanto que, el sector de "Evolución" estará representado por Pablo Reynoso. También habrá militantes campanenses en listas provinciales: Cecilia Sala como delegada provincial a la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, como así Lucas Carlini y Nicolás López a representantes del Congreso de la Juventud Radical bonaerense. En tal sentido, el presidente actual Sala, que estará representando a la Juventud Radical local en la primera sección como delegado, enfatizó que "estamos demostrando renovación y alternancia, que es lo que le falta al partido". "Estoy eternamente agradecido con los militantes que me permitieron conducir estos dos años la Juventud Radical y sin dudas la próxima comisión, de la mano de Adriano Modarelli, superará todas las barreras y expectativas", sostuvo Sala. "Estamos construyendo un nuevo radicalismo, moderno e igualitario. Esta construcción será mucho más profunda. Quiero que el radicalismo sea el partido para la gente y en especial para los radicales que venimos trabajando desde hace mucho tiempo dentro del comité, y no de los oportunistas que se acuerdan de la UCR cuando les conviene", dijo. En tanto que, el presidente electo que asumirá cuando se terminen las internas provinciales, expresó: "Estoy muy orgulloso del trabajo que venimos realizando y del grupo que conformamos. Sin embargo, tenemos muchos mas por hacer y crecer". "Como grupo de jóvenes participamos en política con la esperanza de poder ayudar con nuestro pequeño granito arena a construir la ciudad, provincia y país al que todos anhelamos", sostuvo. "No queremos –añadió- ser más cómplices de la corrupción, ni del abuso de autoridades, pero si queremos ser testigos de ese proyecto de país que todos queremos; con posibilidades para todos, seguridad, libertad y respeto por los derechos individuales. Todo eso es lo que representamos como grupo y hoy no siento otra cosa más que orgullo de poder formar parte." Por su parte, Pablo Reynoso, quien milita para el sector de Evolución Radical, manifestó que "con esta unión, estamos mostrando que el radicalismo que se viene es un radicalismo más dispuesto al diálogo y plural. Estoy feliz que me hayan ofrecido formar parte de este equipo. Este es el puntapié inicial para que la UCR vuelva a tomar protagonismo". LA LISTA Presidente: Adriano Modarelli Vicepresidente: Cecilia Sala Secretario General: Jeremías Orona 1º vocal titular: Lara Pujol 2º vocal titular: Iván Assmann 3º vocal titular: Luna Palacios Yosti 4º vocal titular: Pablo Reynoso 5º vocal titular: Sofía Ramírez 6º vocal titular: Nicolás López 1º vocal suplente: Catalina Modarelli 2º vocal suplente: Gonzalo Cordero 3º vocal suplente: Lucía Herreros Delegado seccional titular: Augusto Castro Sala Delegada seccional suplente: Agustina Lammer



El grupo de jóvenes radicales de la ciudad, liderado por Augusto Castro Sala, lanzó su lista encabezada por Adriano Modarelli.



La Juventud Radical presentó lista de unidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar