Descontar gastos en educación del Impuesto a las Ganancias

Un alivio para la clase media, un incentivo para la Educación. El contexto de actual crisis económica, sanitaria y educativa pone en jaque como nunca a la clase media argentina. Encerrada desde marzo en una economía que ya venía en recesión, ha visto sus ingresos caer, a la vez que lidia con las graves consecuencias de un año lectivo perdido pero que acarrea costos, aunque los chicos no puedan ir a cursar. Sin embargo, ni la imposibilidad de trabajar o de cursar tuvieron su correlato de ahorro, los impuestos se cobran religiosamente cada mes (o se acumulan las deudas), y los gastos educativos crecen sin importar que tan lejos queda todavía la reapertura de las aulas. Una innovadora propuesta del Diputado Nacional Emiliano Yacobitti (UCR-EVOLUCIÓN) promete, aunque sea un pequeño alivio para la clase media en este contexto tan desolador, Yacobitti presentó un proyecto de ley que permitiría a las familias descontar sus gastos educativos del impuesto a la ganancia (cuota, transporte, hasta un salario mínimo), permitiendo simultáneamente bajar la carga impositiva para las familias e incentivarlas a seguir invirtiendo en la educación propia o de sus hijos. La iniciativa permitiría cumplir con dos objetivos primordiales en este momento. Primero, ayudaría a reducir la presión fiscal en un momento donde la merma de la economía y las restricciones para trabajar no tuvieron un esfuerzo equivalente por parte del Estado para ajustar sus propios ingresos cuando nos pide "ganar menos" y sin aumentos a la vista. Segundo, apoyaría la inversión en educación, incentivando la permanencia escolar y las industrias que dependen de este sector, directa e indirectamente. Sería solo un comienzo, pero la recuperación, tanto de la pandemia como de la recesión, dependerá de propuestas como esta, que deberán combinar un esfuerzo por parte del estado con un estímulo para los gastos más esenciales de las familias, mostrando interés real y apuntando a sectores que hoy no cuentan con beneficios que los ayuden, sería sin lugar a duda un muy buen comienzo, recuperando el rol central de la educación en la movilidad social y en el futuro para seguir formando los profesionales del mañana. Agradecemos a Mariano Castro, representante de la FRANJA MORADA UBA, su reflexión, que nos permite transmitir a nuestros vecinos en CAMPANA, el trabajo nacional que nuestro espacio lleva adelante desde el Congreso Nacional. UNIDAD en la UCR Campana Desde EVOLUCIÓN, el ex Concejal Deppeler ve con buenos ojos la capacidad de diálogo que permitió llegar a un acuerdo con absolutamente todos los sectores del radicalismo local. "En momentos como el que nos encontramos, los temas partidarios están en un segundo plano y cuando digo segundo soy generoso, nuestros vecinos reclaman que estemos a la altura de las necesidades actuales, sanitarias y económicas... seguiremos llegando con ayuda a los barrios, dentro de nuestras posibilidades y escuchando al vecino que es donde debemos estar". Al respecto Pedro Torres perteneciente al espacio que conduce MARTIN LOUSTEAU, manifestó: "Seguimos sin entender cómo el oficialismo provincial no pospone una elección interna mientras los bonaerenses lidian contra la pandemia, la inseguridad, la falta de respuestas a nivel nacional, los intentos desde el Congreso de obstaculizar proyectos que lleven alivio y la incapacidad del GOBERNADOR...". Alejandro Deppeler / Pedro Torres Guerrero - UCR-EVOLUCIÓN CAMPANA.



