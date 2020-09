Olvidados: ¿Democracia?

Hubo un tiempo muy largo en que la democracia se consideró como una forma lamentable de gobierno. Si recordamos a Aristóteles, pensaba que la democracia era una desviación demagógica, puesta al lado de la oligarquía y de la tiranía como formas perversas de gobernar las ciudades del régimen republicano. "Los decretos del pueblo - escribió Aristóteles - son como los mandatos del tirano", porque pasan siempre por encima de las leyes válidas para todos los ciudadanos. Eso es culpa de los demagogos, agregaba, que resuelven los asuntos públicos con el apoyo de "una multitud que les obedece". Y mucho tiempo después, en 1795, Kant repitió casi exactamente las mismas palabras: "la democracia - escribió - es necesariamente un despotismo", porque las multitudes no están calificadas para gobernar con la razón sino con sus impulsos. Y todavía en el primer tercio de su siglo, Ortega y Gasset se seguía quejando de la "rebelión de las masas" como un mal signo para el futuro.

Con la frase "Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo", aparecida en Meditaciones del Quijote, Ortega insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no solo lo inmediato, sino lo remoto; no solo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual. El hombre, según Ortega, es el problema de la vida, y entiende por vida algo concreto, incomparable, único: "la vida es lo individual"; es decir, yo en el mundo; y ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia o drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad circundante "forma la otra mitad de mi persona". Y la reimpresión de lo circundante es el destino radical y concreto de la persona humana.

El hombre es un ser que se encuentra inmerso en una circunstancia (podríamos llamarlo su propia naturaleza), la cual le presenta distintas concepciones de su estado físico y mental. Por lo tanto, deja al hombre la misión de satisfacerlas. En el cumplimiento de tal tarea, agrega Ortega, es que el hombre crea la técnica, que, según este autor, podemos definir como "la reforma que el hombre impone a la naturaleza para lograr la satisfacción de sus necesidades". Ortega y Gasset definía al hombre como un "ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por la opacidad (falta de transparencia) en la forma de pensar y en el sedentarismo como fuente inspiradora de las culturas neo pensantes incapaces de olvidar la tirantez que usurpa el conjunto de la sabiduría".

Olvidados: Para mentir se debe tener una excelente memoria.

Algo que parecería que muchos políticos no tienen. Pero esto se compensa con mucha suerte. Es determinante la capacidad de saber ocultar el juego para que un par de reyes le ganen a una escalerita (los jugadores de póker saben que esto es imposible). Perdón, menos en un país ubicado en algún lugar del planeta, que otrora fuera una poderosa economía, de las más fuertes del mundo. Aunque creo que me fui del libreto, hay cosas que pueden ser perdonadas, cuando uno está viviendo en una sociedad donde, como dice el tango "Cambalache" de Enrique Santos Discépolo, que supo estrenar a su pedido, Sofía "La Negra" Bozán y uno de los que lo hizo más popular fue el malogrado cantor Julio Sosa: "….que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el quinientos seis y en el dos mil también; que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafáos, contentos y amargaos, valores y dublé"…., no pudo dejar de venir a mi memoria.

Si bien la canción tuvo un origen y un contexto en su creación, su letra denunciando los males de su sociedad la transforman en un tema universal y aplicable a cualquier país del mundo; además que, al representar a la sociedad humana, siempre será un tema vigente en cualquier época.