Efemérides del día de la fecha, 15 de septiembrre

DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA Establecido por iniciativa de la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma en el año 2003, en este día se informa a la sociedad acerca de este tipo de cáncer poco conocido y se remarca la importancia del diagnóstico temprano para un efectivo tratamiento. El tema de este año es "Un millón de gracias" y tiene el propósito de agradecer a todas las personas, ya sea profesionales de la salud, familia o investigadores, por su contribución al bienestar de las personas con linfoma. La Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma estima que a nivel mundial más de 750.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad, incluyendo la leucemia linfocítica crónica, cada año. A nivel nacional, la Asociación Civil Linfomas Argentina (A.C.L.A) informa que el 58% de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después de que se presentara el primer síntoma; el 75% de los diagnosticados no conocía los síntomas; y el 73% desconocía la enfermedad. Los síntomas de este tipo de cáncer son: agrandamiento o hinchazón de uno o más ganglios linfáticos en el cuello, axila o ingle, sudoración nocturna, fiebre prolongada, pérdida de apetito y peso, falta de energía y picazón persistente en todo el cuerpo y/o erupciones. SE RETIRA JORGE BURRUCHAGA Jorge Burruchaga inició su carrera jugando en las inferiores de River pero en octava división el club decidió prescindir de él. Dolido por el fallecimiento de su padre y la decisión del "Millonario", se fue a probar a Quilmes por las insistencias de su familiares. "El Cervecero" lo rechazó haciendo pedazos sus sueños de ser jugador de fútbol. Sin embargo, esto se revirtió cuando Arsenal de Sarandí lo incorporó en el equipo: "yo jugaba torneos de potrero en el barrio, por trofeos o por plata. Y había un hombre de ahí que te-nía relación con los Grondona. El me llevó a una prueba en Arsenal, un club de Segunda al que yo ni conocía. Y ahí arranqué. Dos años después debuté en Primera" manifestó en una entrevista de "El Gráfico." En el año 1982 debutó en Primera División vistiendo la camiseta de Independiente en la victoria 4 a 1 frente a Estudiantes de Santiago del Estero por el torneo Nacional. En este equipo, "Burru" consiguió la gloria al consagrarse campeón del Torneo Metropolitano 1983, la Copa Libertadores y la CopaIntercontinental en el año 1984 y la Supercopa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en el año 1995. En Europa jugó en los equipos franceses Nantes y Valenciennes; en el primero se convirtió en una figura y en el segundo fue vinculado a un polémico caso de soborno. Por otra parte, en la selección se consagró campeón del Mundial México 1986 y subcampeón del Mundial Italia 1990. En México, el volante metió el gol que le dio el triunfo a la "albiceleste" en la final contra Alemania Federal: "tuve la suerte de convertir el mejor gol de mi carrera, el que hizo muy feliz a todos los argentinos; fuimos campeones del mundo por primera vez fuera de nuestra patria."En el año 1998, Burruchaga anunció su retiro: "he rechazado varias ofertas para seguir jugando, pero por ahora prefiero dedicarme a mi familia". SE LANZA "COMENZARÉ" Un día como hoy en el año 1998, Luis Fonsi lanzaba su disco debut: "Comenzaré." El cantante puertorriqueño empezó su exitosa carrera con un disco aclamado por la crítica y que le permitió ser nominado por "Billboard" "Artista revelación del año": "he hecho música toda mi vida. Para mí, esto es más que un trabajo. Nunca se trató de ser famoso sino de seguir mi pasión por la música." Entre las canciones se encuentran "Dime cómo", "Si tú quisieras", "Me iré" y "Perdóname".





