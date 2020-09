La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/sep/2020 Septiembre: Mes de la concientización sobre cefaleas







Todos los años durante el mes de septiembre la División Neurología del Hospital de Clínicas realiza la Semana de la Cefalea con consultorios abiertos a la comunidad recibiendo a más de 500 personas. En razón de la pandemia en 2020 no es posible realizar esta campaña pero es importante no dejar de prestar atención a ciertos factores "Los dolores de cabeza muchas veces impiden realizar actividades cotidianas, la migraña ocupa el quinto lugar en el ranking de discapacidad y se estima que más del 90 % de la población mundial tuvo dolor de cabeza en algún momento de su vida. Comer algo cada tres horas, dormir la misma cantidad de horas y hacer una actividad física diaria ayuda a evitar las crisis", dice la doctora María de Lourdes Figuerola de la División Neurología del Hospital de Clínicas José de San Martín. "El uso frecuente de analgésicos puede llevar a una cefalea por abuso de analgésicos. Las cefaleas tienen un tratamiento preventivo que puede evitar las crisis. Se debe consultar al médico si el dolor es repentino y severo, si afecta un lado de la cabeza, si se asocia con un dolor de un ojo o si está precedido de luces. También hay que hacer la consulta si se asocia con confusión o desmayos, si se empeora en frecuencia o duración, si interfiere en tu actividad diaria y si tomas analgésicos en forma excesiva", agrega la profesional del Hospital de Clínicas. La doctora Figuerola revela algunos mitos y verdades de esta enfermedad. "Es verdadero que la migraña afecta más a las mujeres que a los hombres. Las estadísticas revelan que de cada tres mujeres sólo un hombre tiene migraña. Los cambios hormonales de la mujer como los períodos menstruales, el embarazo, la menopausia y el consumo de anticonceptivos puede modificar la frecuencia de la migraña. También es verdadero que la migraña tiene mayor prevalencia en las personas mayores de 30 años. Suele iniciarse en la pubertad y tiene mayor incidencia luego de los 30-40 años. Es cierto que los cambios climáticos inciden en las crisis. Algunas personas sufren migrañas cuando se producen cambios en la temperatura. Los dolores de cabeza pueden agravarse con la llegada de las tormentas, cambios repentinos en la presión barométrica o altitud. Por último, es verdadero que los estímulos sensoriales intensos (luces brillantes, ruidos fuertes, aromas intensos: perfumes sahumerios, nafta, lavandina) pueden producir dolor de cabeza". ¿Cuáles son los falsos mitos de esta enfermedad? La Jefa de Neurología dice al respecto "Hay dietas para impedir la migraña. Si bien existen alimentos como el chocolate, los enlatados, los embutidos, y las bebidas alcohólicas que tienen sustancias químicas propias o adicionadas que son capaces de desencadenar episodios de migraña NO existe una dieta por dos razones. La primera es que un muy bajo porcentaje de migrañosos desencadena una crisis por lo que come o bebe y la segunda es que en este reducido grupo cada uno es sensible a algún o algunos alimentos o bebidas pero no a todos. Cada persona debe observar y anotar que ingirió las 3 o 4 horas previas a la crisis y anotarlo. Si encuentra un factor común, eliminar ese en particular. La cabeza duele porque tengo un ataque al hígado. Las cefaleas "hepáticas" no existen. Las náuseas y los vómitos son parte de la crisis de migraña. Por último, es falso que la migraña no tiene solución. Contamos con una gran cantidad de preventivos que aumentan en la medida que vamos conociendo más su mecanismo. Podemos controlar esta condición y mejorar la calidad de vida". Recomendaciones: 1. anotar en un almanaque los días que duele la cabeza y la cantidad de analgésicos que toma. Si son más de 6 al mes consulte. 2. comer algo cada tres horas 3. dormir la misma cantidad de horas 4. hacer una actividad física aeróbica diaria y dentro de la misma franja horaria. 5. buscar algún factor común de alimento y/o bebida asociado a las crisis.



