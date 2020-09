Habrá presencia campanense, dado que Colo Colo, equipo de Nico Blandi, recibe a Peñarol en Santiago de Chile. Los equipos argentinos juegan el jueves. Con cuatro encuentros, este martes se estará reanudando la edición 2020 de la Copa Libertadores de América, luego del parate que obligó la pandemia de coronavirus. Y será una reanudación que muestre a equipos con distintas realidades, de acuerdo al presente sanitario de cada país. En ese contexto, los conjuntos más perjudicados serán los argentinos, bolivianos y venezolanos, dado que en estos países todavía no se ha activado la competencia local. En la jornada de hoy habrá presencia campanense: Colo Colo, donde se desempeña el delantero Nicolás Blandi, recibirá en Santiago de Chile a Peñarol de Uruguay por la tercera fecha del Grupo C (comienza 19.15; transmite Fox Sports). El Cacique necesita cambiar la pobre imagen que está dando en el campeonato doméstico, donde acumula dos empates y dos derrotas desde la reanudación. Por esta misma zona, además, Jorge Wilstermann de Bolivia será local frente a Paranaense de Brasil en el estadio Félix Capriles (19.15, ESPN). Hasta el momento, hay total paridad en este Grupo C: todos los equipos están igualados con 3 puntos. Hoy, además, se reanudará el Grupo D que integra River Plate: será con el duelo que sostendrán Binacional y Liga de Quito en Perú (21.30, ESPN). En esta zona también están todos igualados en 3 puntos tras las dos primeras fechas. Finalmente, la programación de este martes se completa con un encuentro clave por la lucha del primer puesto del Grupo G: Santos de Brasil (6 puntos) recibe a Olimpia de Paraguay (4) desde las 21.30 horas (transmite Fox Sports). El debut de los cinco equipos argentinos se dará el jueves: Racing Club recibirá a Nacional de Montevideo (17.00), River Plate visitará a San Pablo en Brasil (19.00), Defensa y Justicia será local ante Delfín de Ecuador (19.00), Boca Juniors jugará en Asunción frente a Libertad (21.00) y Tigre visitará a Guaraní en Paraguay (23.00).



NICO BLANDI NO SE HA PODIDO REENCONTRAR CON EL GOL DESDE LA REANUDACIÓN DEL CAMPEONATO CHILENO. TRES Y TRES Los tres campanenses que iniciaron esta Copa Libertadores 2020 tendrán continuidad en la reanudación del certamen continental: Leonardo Sigali sigue en Racing Club; Nicolás Blandi, en Colo Colo de Chile; y Adrián Martínez, en Libertad de Paraguay. En cambio, si bien regresó a River Plate, Joaquín Arzura no figura entre los inscriptos por el Millonario para los próximos compromisos. Mientras que Nazareno Solís nunca fue una opción para Miguel Ángel Russo en Boca y, por ello, emigró al OFI Creta de Grecia. En tanto, en la nueva lista que Tigre le entregó a CONMEBOL para la reanudación de la Copa Libertadores figuran tres jugadores de paso reciente por Villa Dálmine: Nicolás Sansotre, David Gallardo (ambos estuvieron las últimas dos temporadas) e Ijiel Protti (2018/19) están habilitados para disputar el certamen continental con el Matador de Victoria.

LEO SIGALI ESTÁ ENTRE LOS CONVOCADOS DE RACING, QUE EL JUEVES RECIBE A NACIONAL DE MONTEVIDEO. NUEVA DERROTA PARA "FONITO" EN ECUADOR Deportivo Cuenca, equipo del campanense Diego Dorregaray, sigue sin poder levantar cabeza: el domingo cayó 2-0 en su visita a Aucas por la 12ª fecha de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador. De esta manera, el Expreso Austral acumula tres derrotas consecutivas y todavía sigue sin poder ganar desde que se reanudó la competencia: suma cuatro empates y cinco caídas. Por ello, cayó al fondo de la tabla de posiciones con apenas 8 puntos. "Fonito" fue nuevamente titular, aunque no se ha podido reencontrar con el gol a pesar de que dispuso de un penal en tiempo adicionado (su ejecución fue desviada por el arquero Damián Frascarelli). Así, el delantero de nuestra ciudad lleva cuatro juegos sin convertir después de aquellos dos tantos consecutivos que marcó ante Orense y Mushuc Runa a finales de agosto.

DORREGARAY TUVO SU CHANCE DESDE LOS 12 PASOS, PERO NO PUDO LIQUIDAR. #Campanenses En Ecuador, nueva derrota para el Deportivo Cuenca de Diego Dorregaray: cayó 2-0 como visitante ante Aucas. En tiempo adicionado, "Fonito" falló un penal que habría significado el descuento. https://t.co/TXBvJhDrdo — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 14, 2020 #Campanenses El volante Joaquín Arzura también se suma a la Súper Liga de Grecia. Cedido a préstamo por River jugará en el Panetolikos, equipo que en la primera fecha igualó 1-1 con el OFI Creta de Nazareno Solís. pic.twitter.com/WtGtVRD7Q3 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 15, 2020

Campanenses de Primera:

Esta noche se reanuda la Copa Libertadores

