RIVER: TODOS NEGATIVOS De cara a su duelo del jueves frente a San Pablo de Brasil en la reanudación de la Copa Libertadores, todos los integrantes del plantel de River Plate se sometieron a análisis PCR de coronavirus con resultado satisfactorios. Así, el único jugador aislado es Milton Casco, quien dio positivo el pasado viernes y sería reemplazado por Fabrizio Angileri en el once titular. JUEGA EL ATLÉTICO Sin Diego Pablo Simeone (aislado tras dar positivo de coronavirus), Atlético Madrid comenzará hoy su participación en la Liga de España 2020/21 cuando reciba la visita de Sevilla, equipo que recientemente adquirió al argentino Marcos Acuña desde el Sporting Lisboa. El domingo, en la continuidad de la primera fecha del certamen, se dieron los siguientes resultados: Alavés 0-1 Betis, Valladolid 1-1 Real Sociedad, Villarreal 1-1 Huesca y Valencia 4-2 Levante. En tanto, Barcelona vs Elche y Real Madrid vs Getafe fueron postergados. PREMIER LEAGUE La programación de la primera fecha se completó entre domingo y lunes: West Bromwich 0-3 Leicester, Tottenham 0-1 Everton, Sheffield 0-2 Wolverhampton y Brighton 1-3 Chelsea. En tanto, Burnley vs Manchester United y Manchester City vs Aston Villa fueron postergados en fecha a confirmar. LIGUE 1 DE FRANCIA En un partido caliente, que incluyó las expulsiones de Darío Benedetto, Leandro Paredes y Neymar, Olympique de Marsella venció 1-0 como visitante a Paris Saint Germain en el cierre de la tercera fecha. Los nuevos líderes del certamen son Monaco (2-1 a Nantes), Lille (1-0 a Metz) y Rennes (4-2 a Nimes), todos con 7 puntos. Mientras que el único gol argentino de la jornada fue obra de Facundo Medina para el triunfo 3-2 de Lens sobre Lorient. En tanto, hoy, en un postergado de la primera fecha, Montpellier recibirá a Lyon. BRASILEIRAO Por la 10ª fecha, Inter de Porto Alegre cayó 1-0 en su visita a Goias y no pudo estirar su ventaja como único líder del certamen. Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet se mantuvieron con 20 puntos, dos más que San Pablo (2-2 con Santos) y Atletico Mineiro (2-1 a Bragantino). Cuarto, con 17, se ubica Vasco da Gama, que venció 3-2 a Botafogo con un nuevo gol de Germán Cano (el exLanús acumula 7 en el torneo). VOLVIÓ COLOMBIA En un partido postergado de la 2ª fecha, Deportes Tolima derrotó 3-1 como visitante a Deportivo Pasto en la reanudación del fútbol colombiano y, de esa manera, quedó como único líder con 16 puntos. En el cuarto puesto se ubica Independiente Santa Fe, equipo del campanense Matías Ballini, que el sábado visitará a Deportivo Pereira por la novena jornada (primera que se disputará íntegramente). APERTURA URUGUAY Con un nuevo grito de Gonzalo Bergessio (goleador del certamen con 10), Nacional venció 2-0 a Danubio como local y quedó como único líder del campeonato con 23 unidades. El escolta es Rentistas, que igualó 1-1 con Fénix y ahora suma 21, aunque con un partido menos. LIGA DE MÉXICO Con un gol del argentino Juan Dinenno (lleva 7 en el torneo), Pumas UNAM venció 3-0 Atlético San Luis y se mantuvo en la cima del campeonato mexicano con 22 puntos junto a Cruz Azul, que superó 2-1 a Tijuana. En esta fecha también marcó Emanuel Gigliotti, quien anotó un doblete para el triunfo de León (3º con 21 puntos) por 3-2 sobre Querétaro.



Breves: Fútbol

15 de Septiembre de 2020

