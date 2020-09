La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/sep/2020 Corredores Inmobiliarios ganan la batalla legal contra Remax







El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate Campana, Sr. Carlos Terragno, nos brinda detalles al respecto. Ante la noticia surgida esta semana sobre la prohibición de operar a la empresa Remax SRL hemos convocado a quien representa a los corredores inmobiliarios matriculados de la zona para que nos explique de que se trata y que nos aclare con más de detalles el caso Remax. P: Gracias por recibirnos, ¿Qué podría detallarnos acerca de esta importante noticia? T:Gracias por la invitación, por poder difundir este logro que hace tanto tiempo vienen los Colegios de Corredores de todo el país tratando de conseguir. Es un paso enorme en defensa de los derechos de los corredores, del ejercicio legal y legítimo de la profesión. Como saben la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que la red de franquicias Remax ejerce la actividad de forma ilícita, por lo que se iniciará el proceso judicial para su disolución y liquidación de la misma, dispuesto en los artículos 18º y 19º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. P: ¿Cómo surge esta medida? T: La medida surge a raíz de una denuncia del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) contra Remax Argentina S.R.L, por ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria. Los colegios de corredores inmobiliarios de todo el país vienen denunciando ante la Justicia a la red de franquicias desde hace tiempo y han obtenido fallos a favor en algunas localidades como La Plata o en algunas localidades de la Provincia de Entre Ríos por ejercicio ilegal de la profesión, ya que algunos agentes que trabajan en las oficinas no serían corredores inmobiliarios matriculados. P: ¿Por qué la empresa REMAX actuó ilegalmente? T:La IGJ (Inspección General de Justicia) comprobó que el objeto social de la empresa es la gestión de franquicias para argumentar su resolución. El organismo entiende que, al registrar ingresos provenientes de transacciones inmobiliarias -bajo la forma de comisiones o regalías-, obtiene un beneficio indirecto de una actividad para la cual la sociedad, ni sus integrantes, están habilitados. Además de violar la ley de ejercicio profesional, "la exteriorización de la marca ´Remax´ por parte de sus subfranquiciados genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa". Reitero, las profesiones no pueden ser franquiciadas. Los Colegios siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario, y que estas últimas no pueden ser franquiciadas, siendo los contratos comerciales los instrumentos que utiliza para asociarse. Es ilícito que las inmobiliarias operen bajo régimen de franquicias. Por ello la IGJ, resolvió que Remax deberá dejar de operar en el país y, por lo tanto, tendrá que iniciar su proceso judicial de disolución y posterior liquidación, tras una denuncia de CUCICBA y su presidente Armando Pepe Nuestro colegio Provincial viene desde hace tiempo haciendo ver que las autoridades como Remax ejercen indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación y genera a su favor sobre la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, en base a una publicidad engañosa, que confunde a la propietarios y compradores siendo es una competencia ilegal para los profesionales matriculados, ya que le permite al franquiciante, participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa". En bloque cerrado, los martilleros bonaerenses venían llevando adelante una intensa cruzada judicial con la idea de desarticular una propuesta de negocios que factura millones vía una presunta precarización laboral. Los profesionales de la actividad inmobiliaria tradicional no dudan en tildar de "competencia desleal" lo que viene llevando a cabo la firma internacional por lo que los juicios no dejan de multiplicarse. En la actualidad hay acciones judiciales contra la empresas de franquicias prácticamente en todas las provincias del país. Los juicios contra los profesionales que prestan su matrícula para la operatoria de estas franquicias que han llegado a la Corte Suprema con resultados favorables a los colegios denunciantes. Hay procesos con apelaciones, es un contexto de judicialización total contra los movimientos de la compañía. La decisión es impedir que siga adelante con prácticas predatorias y al margen de cualquier ética", habían indicado recientemente desde el entorno de la entidad. Nuestro Colegio junto con el resto de los colegios de la provincia nucleados en el Colegio Provincial denunciamos que Remax estaría promoviendo inmobiliarias sin empleados propios, utilizando a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía. En esas actividades, que se extienden por breves semanas a diferencia de la formación universitaria que se exige entre martilleros, fuentes del ámbito de los martilleros aseguraron a este medio que los interesados abonan matriculas abultadas y hasta deben efectuar pagos adicionales en conceptos como vestimenta o uso de cartelería con los colores y logo del franquiciante. Dan un entrenamiento de 15 días a los vendedores, que lejos están de estar en relación de dependencia: son todos monotributistas. Consiguen que alguien ponga su matrícula y así habilitan puntos de venta o alquiler con una veintena de ´brokers´ o más. Condenamos la ilegalidad que se presten. Estamos en contra que se presten nombres para estas empresas y, por supuesto, muy en contra de la falta de personal en blanco. No hay creación de fuentes de trabajo. Se tiene que operar con profesionales y eso no se cumple. El martillero, el corredor público, es un profesional universitario. Enfrente tenemos a personas con cursos de 15 días dictados por la misma empresa", Para finalizar el presidente manifiesta que los colegas que ceden su matrícula a la empresa y que los propietarios que le autorizan una propiedad están siendo partícipes de un acto ilegal.



Carlos Terragno, presidente del CMZC.



