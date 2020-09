La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/sep/2020 Motivación:

Cosas que podemos aplicar para mejorar nuestra vida

Por Claudio Valerio







Muchas son las veces que perdemos el tiempo preocupándonos por el futuro en lugar de estar viviendo la época más importante de todas: El presente. ¿Y cuántas veces malgastamos nuestro tiempo pensando en cosas que no han sucedido y que seguramente no pasarán? No desaproveches tu vida siendo infeliz. Ten bien presente que sólo hay una, y no hay espacios para ensayos. Sea cual sea tu situación actual, todo cambiará, recuérdalo; porque la vida no es estática sino que es cambiante y fluye. Todas esas cosas malas que hoy nos toca vivir esconden una enseñanza que puede ser pequeña o grande y que, para ambos casos, nos harán más fuertes y más sabios, por lo que nos ayudan a vivir mejor. En este bello mundo son tantas las cosas para ver y hacer que lo mejor que podemos hacer es disfrutar cada día de nuestras vidas con total plenitud, saboreándolas a fondo y aprendiendo de ellas. No hay que temerle a la vejez, pues todos llegaremos a ella algún día y estar en contacto con la naturaleza nos conectará con nuestro ser interior y nos hará ver las cosas desde una nueva perspectiva. ¿Qué tal si buscamos unos momentos para estar "con nosotros" y disfrutar de la belleza que nos rodea? Un paseo matutino o sentarnos en un parque a leer un libro contribuye. Disfrutar de la familia, las cenas con amigos, ver crecer a los hijos, encontrarnos con aquellos que hace mucho tiempo no vemos, comernos un rico helado o nuestro postre favorito... cosas que a veces consideramos pequeñas, pero que son las que hacen que nuestra vida valga la pena. Desde ahora atesoremos esos momentos en nuestra mente y en el corazón, porque serán los que nos den motivos para seguir viviendo en el futuro. Vivamos más y con menos preocupaciones. Disfrutemos más tiempo en la naturaleza y dejemos de temerle al paso de los años. Hay que invertir ese tiempo libre que nos sobra para dedicarnos enteramente a nosotros. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

