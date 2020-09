La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/sep/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 11)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Recordando algunos conceptos vertidos en notas anteriores, donde se consideraba que visto el fracaso de trabajar con participaciones individuales de ciudadanos, surgió de un estudio que, para producir la incidencia con todo lo que ello significa, y lograr incidir verdaderamente en las nuevas legislaciones que se dicten en un gobierno democrático, era necesario que la participación ciudadana se realice por medio de las Organizaciones Civiles de la comunidad, que se gestaban uniendo grupos de individuos que tenían como convocante a determinados problemas que la afectaban, presentándose aunque no fueran convocados, por propio derecho. OLVIDADOS: Participación Del latín participat?o, participación es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). Se está tratando en estas notas como política, por lo cual se puede usar el término para nombrar la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. Interviniendo en un suceso, acto o actividad. Filosóficamente, el concepto platónico, refiere a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo material, perecedero, imperfecto y cambiante. Si hablamos de participación electoral, en el accionar ciudadano en política se logra a través de ONG o las manifestaciones públicas. Por ejemplo: "Necesitamos de la participación de la gente para bloquear este proyecto autoritario del gobierno", "El plebiscito contó con una participación masiva de la ciudad". La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, complementario de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009) Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la gestión pública no es una práctica extendida y consolidada no es vinculante. La ciudadanía debe y puede tener incidencia en todas las etapas de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación). Más aún, la calidad de las políticas públicas necesita que la ciudadanía pueda incidir en forma temprana y oportuna; que esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales. La incidencia de las ONG civiles, es el reto para una democracia incluyente y pluralista. La cooperación ciudadana se puede definir -a groso modo- como el conjunto de mecanismos para que las organizaciones civiles accedan a decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de ser funcionarios públicos miembro de un partido político. OLVIDADOS: Democracia y participación ciudadana La construcción de ciudadanía comienza cuando la persona siente la necesidad de estar informada de lo que ocurre a su alrededor y asume como un actor capaz de influir colectivamente en proyectos comunes. Su valor no radica en el ejercicio propio de la participación, sino en el proceso de educación y transformación de grupos con intereses comunes. El término se liga a lo que se conoce como democracia participativa, que busca influir en las decisiones que se toman desde el poder político, y se consulta a través de las ONG que integren. Cuanto más alto es el nivel de colaboración ciudadana organizada vinculante de un país, más democrático es su sistema. Estas son algunas condiciones para la participación ciudadana: - El respeto al Estado de Derecho y la división de poderes. - Acceso a mecanismos institucionales. - Acceso a información. - Resoluciones vinculantes. - Confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a la democracia por medio de los efectos esperados de: - Mejorar la relación entre gobernantes y gobernados. - Fortalecer el sistema democrático representativo y participativo. - Garantizar derechos políticos y humanos. - Legitimar decisiones gubernamentales. - Consolidar la gobernabilidad, es decir, lograr que gobierno y sociedad actúen en conjunto. Usted puede ser parte de las legislaciones que se dicten en su comunidad por medio de las organizaciones civiles a las que pertenezca. Analice las mejoras que necesiten y entre todos busquen los medios para lograrlas. Luego dirija la petición al Honorable Concejo Deliberante para lograr la legislación necesaria. Recuerde que los Concejales son sus representantes. Ellos son gobierno porque Usted y el resto de los ciudadanos los votaron como sus representantes. Su obligación es escucharlos y dar curso a las peticiones de las ONG y el pueblo soberano. Tener siempre presente el espíritu de nuestra Constitución, "el pueblo gobierna por medio de sus representantes, es el único dueño del poder soberano".

