Cascos de realidad aumentada para conectar la refinería Axion con el mundo

Implementan la tecnología necesaria para que en este contexto de aislamiento social los servicios de asistencia técnica puedan complementarse de manera remota, desde cualquier parte del mundo. Son las 11:05 de la mañana en Campana y Federico, técnico en instrumentos sube a la plataforma donde se encuentra la turbina del soplador principal del Cracking. En ese mismo momento, a las 9:05 de la mañana en Houston, un ingeniero especialista en la unidad le pide que revise nuevamente la instalación del sensor de desplazamiento axial. "Ese que tienes a la derecha", le dice mientras mira todo desde la pantalla que tiene en su escritorio, donde recibe en directo la imagen que Federico está viendo y generando en ese mismo momento, a 8066 kilómetros de distancia. El ejemplo es real. Esa tecnología no solo se usa para conectar con un especialista en Estados Unidos que no puede viajar a la Argentina, sino también con otro experto en la misma ciudad de Campana pero que, por ser una persona de riesgo en medio de la pandemia del coronavirus, trabaja desde su casa como si lo hiciera en la refinería misma. La pandemia causada por la Covid-19 sorprendió al mundo y aceleró muchos planes de transformación digital. Nuestra refinería en la ciudad de Campana no fue la excepción. En los últimos años, y debido a la puesta en marcha de las diferentes nuevas unidades de producción que convirtieron a nuestra planta en la refinería más moderna de Sudamérica, se incrementó la necesidad de contar con la asistencia de especialistas de todas partes del mundo, quienes visitaban in situ las instalaciones. Sin embargo, desde que comenzó el período de aislamiento obligatorio dictado por el gobierno nacional, las visitas fueron suspendidas y el equipo de SupplyChain, IT y Mantenimiento e Ingeniería de AXION energy unieron esfuerzos para encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible. La búsqueda se concentró en un dispositivo que les permitiera a los operarios de la refinería trabajar en diferentes unidades de esta y simultáneamente recibir asistencia remota por parte de especialistas técnicos de cualquier parte del mundo. El dispositivo que diera solución a esta problemática tenía que ser, ante todo, seguro para su uso dentro de la planta de procesamiento de crudo. Luego de un arduo benchmarking y prueba piloto, los equipos intervinientes en el proyecto llegaron al casco de realidad aumentada RealWear HMT1-1Z1, que se destacó por cumplir con los requerimientos planteados, además de ser intrínsecamente seguro, permitir al operador contar con sus manos libres, enviar documentos, fotos y videos en tiempo real gracias a su sistema Android y tener un diseño robusto. El RealWear es un dispositivo móvil Android y podría compararse con una pequeña tablet. Es posible operarlo completamente por comandos de voz y manos libres, por lo que les permite a los operadores de la refinería trabajar utilizando sus manos para manipular herramientas y equipos. Incluso, se adapta a los lineamientos de seguridad para ser utilizado al trasladarse, subir escaleras o andamios o una torre. El dispositivo pesa 380 gramos y cuenta con un anclaje para montarse directamente sobre el casco de seguridad y está diseñado para uso en ambientes industriales y áreas clasificadas. Una vez colocado, el operador solo debe encenderlo y el visor integrado le muestra un menú Android donde puede acceder a cualquier aplicación disponible. Dentro de la refinería, se utiliza un software llamado Onsight que permite establecer una comunicación de videollamada, ya sea con un especialista fuera de la refinería o bien con otro dispositivo similar dentro de la planta, con la mejor calidad ya que cuenta con otro software incorporado de cancelación de ruidos y reconocimiento de voz que hace que la comunicación sea clara y entendible aún en situaciones de elevado ruido ambiente. Si durante el contacto, el operador quisiera enviar o recibir documentos, fotos o videos, puede hacerlo, así como también grabar en alta definición. La autonomía del equipo es de entre nueve y diez horas y también cuenta con una luz incorporada que puede ser encendida en caso de requerirse. "En definitiva, esto nos da la factibilidad de tener asistencia remota de especialistas, nos acorta los tiempos de respuesta y nos da mayor nivel de profesionalismo para interactuar en forma directa con ellos", indica Maximiliano Gonella, gerente de Mantenimiento e Ingeniería de nuestra refinería. De esta manera, en Campana podemos continuar llevando adelante las tareas que requieren de la asistencia de profesionales a distancia, con la mayor eficiencia posible, reduciendo gastos de movilidad en servicios especializados de terceros, reduciendo también los días de atraso en tareas de parada de planta y los costos asociados a la instalación de andamios para inspección de equipos. 