Historia de nuestro Pájaro Nacional: el Hornero

En un monte muy frondoso de la pampa bonaerense se convocó a una asamblea de aves, para elegir el pájaro nacional. Se reunieron miles de aves de todo el país, debatieron varios días, hasta que el águila quiso ser el representante. "-No", -dijo el tero, -"usted no puede representarnos porque se alimenta de nuestros pichones". Tomó la palabra el tordo -"Yo los represento". -"No" dijo el pájaro carpintero, vos sos un ocupa que no haces nido y ocupas y empollas en nido ajeno". El hornero y yo somos los mejores constructores de nidos". Así pasaron varios dias y no se pusieron de acuerdo. Tomó la palabra el colibrí y dijo: "yo soy el mas chiquito y voy a hacer una moción", -interrumpe el zorzal y le dice "sos el mas chiquito pero sos el mas lindo", continuó. Dijo la calandria: "propongo que el pájaro nacional lo elijan todos los chicos de las escuelas", así lo apoyaron todas las aves aplaudiendo, batiendo las alas.

HISTORIA DE UNA ELECCION

El 25 de junio de 1928 todos los alumnos de todas las escuelas del país votaron al HORNERO como el pájaro nacional o pájaro de la patria. El resultado de la eleccion fue:

1º El hornero

2º El condor

3º El tero

