Pasará a préstamo de River al Panetolikos, equipo que el sábado debutó con empate frente al OFI Creta de Nazareno Solis. La Súper Liga de Grecia ganará miradas de parte de los seguidores del fútbol campanense: el mediocampista Joaquín Arzura se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo del Panetolikos y se transformará así en el segundo jugador de nuestra ciudad que se suma al fútbol heleno en este mercado de pases. Anteriormente lo había hecho Nazareno Solís, quien se incorporó al OFI Creta a préstamo desde Boca Juniors. Mientras que otros dos futbolistas de reciente paso por Villa Dálmine también han desembarcado en Grecia: Brian Orosco se sumó al Asteras Tripolis, mientras que Fabricio Brener al PAS Giannina. Arzura, al igual que Solís, partió en calidad de cedido, luego que Marcelo Gallardo le confirmara que no lo iba a tener en cuenta para el plantel Millonario. Por ello, el volante de 27 años debió, en primera instancia, renovar con River Plate hasta mediados de 2022 y luego sí cerrar su préstamo al Panetolikos, equipo que el pasado sábado igualó 1-1 ante el OFI Creta de Solís por la primera fecha de la Súper Liga de Grecia. Para Arzura será el séptimo club de su carrera profesional. Se inició en las divisiones inferiores de Villa Dálmine y luego se sumó a las categorías juveniles de Tigre, donde debutó en Primera División en 2011. En 2016, su ficha fue adquirida por River Plate, aunque nunca pudo asentarse en el Millonario y entonces realizó diferentes peregrinajes a préstamo. Así jugó en Osasuna y Almería de España, Nacional de Uruguay y Huracán. Y así llegará a Panetolikos, donde tendrá la suerte de encontrarse con cinco compatriotas que seguramente lo ayudarán en la adaptación a Grecia: Elías Pereyra (ex San Lorenzo), Franco Mazurek (ex All Boys y Colón), Juan Ignacio Álvarez Morinigo (ex Chacarita), Javier Mendoza (ex Huracán y GELP) y Nicolás Mazzola (ex Independiente, GELP y Unión).

#Campanenses El volante Joaquín Arzura también se suma a la Súper Liga de Grecia. Cedido a préstamo por River jugará en el Panetolikos, equipo que en la primera fecha igualó 1-1 con el OFI Creta de Nazareno Solís. pic.twitter.com/WtGtVRD7Q3 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 15, 2020

