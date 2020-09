NOTICIA RELACIONADA: Caso Covid-19:

Más de tres semanas para el alta definitiva Así, los casos totales ascendieron a 1.661 desde que comenzó la pandemia, mientras que los activos alcanzaron un máximo de 923. Ayer no se registraron altas médicas ni fallecimientos. Ayer se registraron 264 fallecimientos en toda la Argentina, que ya superó las 12 mil víctimas fatales La Secretaría de Salud municipal informó ayer 42 nuevos contagios de coronavirus y, de esa manera, ya son 1.661 los casos acumulados en la ciudad desde que comenzó la pandemia. De ese total, los activos alcanzaron un nuevo máximo: ahora son 923 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. Así, este número sigue creciendo y, al no reportarse ayer altas médicas, volvió a marcar un nuevo récord en la brecha respecto a los casos recuperados, que son 705 (ver gráfico). En tanto, el índice que descendió por cuarta jornada consecutiva fue el de promedio de casos diarios informados en los últimos siete días: ayer se ubicó en 32,4, mientras que el promedio a lo largo de septiembre se encuentra en 39,6. A su vez, el informe que brindó ayer la Secretaría de Salud municipal no registró nuevos fallecidos, por lo que la cantidad de víctimas fatales se mantuvo en 33 por quinta jornada consecutiva, mientras que la tasa de letalidad se ubicó ayer en 1,99%, alcanzando su mínimo valor. REPORTE PROVINCIAL Ayer, en su actualización de las 18:30 horas, la Sala de Situación Covid-19 de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con un total de 1.699 casos; es decir: 38 más que los informados por la Secretaría de Salud municipal horas antes.





LA SITUACIÓN DE LOS DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó 37 nuevos positivos y 30 altas médicas. Así, su cuadro de situación presenta 1.495 casos totales: 281 se encuentran activos, 1.178 se han recuperado y 36 han fallecido. Además, cuenta con 288 análisis pendientes de resultados. Por su parte, la Municipalidad de Escobar informó ayer 110 nuevos contagios, 52 altas médicas y dos nuevos decesos (murieron dos mujeres de 69 y 73 años). Así, la placa de esta ciudad mostraba este miércoles 4.909 casos totales: 2.196 se encuentran activos, 2.595 se han recuperado y 118 han fallecido. Además, reúne 315 casos en estudio. En tanto, Exaltación de la Cruz anunció 18 nuevos positivos tras "el arribo de numerosos estudios de laboratorio". Con este registro, el Municipio informó 519 casos totales: 85 se encuentran activos, 424 se han recuperado y 10 han fallecido. Finalmente, en Pilar se reportaron 144 nuevos contagios, 127 altas médicas y un nuevo deceso. Con estos números, el cuadro de situación pilarense marca 6.562 casos totales: 1.029 se encuentran activos, 5.429 se han recuperado y 104 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este miércoles 42 nuevos positivos. Así, los casos totales ascendieron a 1.661 y los activos, a 923. No se registraron altas médicas ni fallecidos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/wDwvVWh1Qc — Daniel Trila (@dantrila) September 16, 2020

Coronavirus:

Campana reportó 42 nuevos positivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar