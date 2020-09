Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante

La UV Calixto Dellepiane y el PJ Frente de Todos podrán en discusión la tercerización del servicio de limpieza en el Hospital San José. Con despacho favorable, hoy se trata una iniciativa para que el paseo costanero se llame "Senador Oscar Enrique Sala". Hoy a partir de las 18:30 tendrá lugar la segunda sesión de septiembre del Concejo Deliberante. Hasta ayer estaban confirmados los pedidos de licencia de los concejales Soledad Calle (PJ-Frente de Todos) y Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio) quienes serán reemplazados por Norma G. López y Gastón Barrios respectivamente. En la correspondencia recibida se acusará recibo de una nota del Sindicato de Trabajadores Municipales "expresando preocupación por la situación salarial de los trabajadores municipales y solicitando intervención de este Cuerpo para lograr una mejora salarial para los trabajadores" mientras en que Asuntos Entrados, figura un pedido de Informes del Bloque UV Calixto Dellepiane "solicitando al Departamento Ejecutivo informe sobre liquidaciones de sueldos de empleados municipales se realizan según lo establecido en la Ley 14656 y a la Convención Colectiva de Trabajadores Municipales". El mismo bloque también presenta un Proyecto de Comunicación "solicitando al D.E. rescindir la adjudicación del servicio de limpieza en el Hospital Municipal San José y se proceda a la revisión de la medida de tercerizar estas tareas", mientras el PJ Frente de Todos aborda la misma temática con un Pedido de Informes "solicitando al Ejecutivo informe sobre los procedimientos de contratación de una empresa privada para la limpieza de la Unidad Hospitalaria San José". Tanto en Asuntos Entrados como en Despachos de Comisión, la temática de esta noche tiene gran cantidad de temas relevantes, entre ellos, ingresará un Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos proponiendo incorporar al sistema municipal de salud de Campana el cannabis y sus derivados para uso científico, medicinal y/o terapéutico; y una Comunicación solicitando al Ejecutivo "contemplar la posibilidad de eximir del pago de tasas municipales a los transportes escolares, dado el contexto de la pandemia". Un Proyecto de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane solicita que el Ejecutivo "interceda ante la Secretaría de Ingresos Públicos a efectos de evitar persecución de contribuyentes con requerimientos incompatibles al ejercicio municipal". Consultado el Presidente de ese bloque al respecto, Axel Cantlon adelantó: "Están llegando gran cantidad de requerimientos fiscales al contribuyente que el municipio no tiene por qué solicitárselos. Por ejemplo: balances, constancias de inscripción en AFIP e Ingresos Brutos… Los balances de los puede pedir la IGJ; la constancia de inscripción, la propia AFIP. Es decir, son diferentes competencias y el municipio no puede obligar a los contribuyentes a presentar esa información". En el Orden del Día también figura el Despacho de Comisión sobre Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos derogando la Ordenanza 3072/94 e imponiendo el nombre de "Senador Oscar Enrique Sala" al Paseo Costanero, que se extiende frente al Río Paraná. Todo indica que será aprobado el nuevo nombre para ese sector de la ciudad y seguramente saldrá como una iniciativa de todo el cuerpo en su conjunto. Finalmente, y en relación a las declaraciones de Stella M. Giroldi a este medio el domingo pasado, podemos adelantar que al menos por esta noche, el bloque PJ Frente de Todos seguirá sesionando sin novedades a la vista. Aludiendo al título de aquella nota, aparentemente el "Compás de Espera" se extendió hasta la semana entrante.

Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante

