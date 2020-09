Rosario: advierten que la ocupación total de camas en el sector público es "cuestión de días"

La ciudad registró ayer 588 de los 1.149 casos que indicó Santa Fe. Anoche se suspendieron todas las cirugías e internaciones "que no sean de carácter urgente". La ciudad de Rosario registró ayer 588 casos nuevos de coronavirus y acumula 10.806 desde el comienzo de la pandemia. Así, su curva sigue mostrando un aumento exponencial de contagios: en los últimos 16 días sumó 7.006, más del 64 % del total. En este contexto, autoridades sanitarias de la ciudad advirtieron ayer que en "cuestión de días" se llegará a la ocupación total de camas por coronavirus y otras enfermedades en el sector público de la ciudad, al tiempo que baja la cantidad de personal de salud disponible por aislamiento ante contactos estrechos. Mientras que anoche se conoció que el Ministerio de Salud provincial resolvió suspender "todas las cirugías programadas e internaciones que no sean de carácter urgente" en todo el sur del territorio provincial, a raíz de la alta ocupación de camas críticas y el estado general del sistema de salud en el marco de la pandemia de coronavirus. Los departamentos afectados son Rosario, Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Constitución y General López. Horas antes, la directora del Hospital Centenario de Rosario, Claudia Perouch, había señalado que la situación del sector público "es muy crítico" por el crecimiento de los contagios. "Es cuestión de días", dijo la funcionaria de Salud al ser consultada sobre la posible ocupación de la totalidad de las camas de centros asistenciales provinciales y municipales. Paralelamente, el Colegio de Médicos de Rosario reveló que desde el inicio de la pandemia se contagiaron 300 profesionales de coronavirus, mientras que ayer fueron aislados 20 enfermeros del Hospital Provincial por ser contactos estrechos de un caso positivo. "Puedo agregar cinco camas, pero la cama requiere más médicos, más enfermeras y tenemos mucha gente aislada", dijo Perouch. Y añadió: "No es la cama y el respirador nada más, son los recursos humanos capacitados y tenemos mucha gente aislada". En esa misma línea, la Dirección de Salud del Tercer Nivel de la cartera sanitaria santafesina había advertido el martes que en Rosario había "un 90% de camas del sector público ocupadas" y llamó a "tomar conciencia" sobre el "escenario cada día más crítico". En tanto, el Ministerio de Salud difundió en redes sociales un video que alerta sobre la situación que atraviesa Rosario en relación a la pandemia de coronavirus. "¿Qué quiere decir colapsar? Que todos nos enfermemos al mismo tiempo y muchos queden sin atención médica", dice el material audiovisual, que llama a "disminuir el desplazamiento de las personas y el contacto estrecho".

ROSARIO DEBIÓ VOLVER A TOMAR MEDIDAS RESTRICTIVAS ANTE EL INCREMENTO DE LOS CONTAGIOS.



Rosario: advierten que la ocupación total de camas en el sector público es "cuestión de días"

