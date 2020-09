La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/sep/2020 Sindicato Municipal:

"La situación de los trabajadores municipales no da para más"







El Sindicato cuestionó que el Gobierno local no de respuesta a sus reclamos de actualización salarial. Además, acusó a la gestión Abella de incentivar a grupos opositores a la Comisión Directiva sindical. "Los trabajadores municipales están en una situación cada vez más crítica. La progresiva caída de su poder adquisitivo no es tenida en cuenta por el Ejecutivo Municipal que hace oídos sordos a los reclamos que este Sindicato viene haciendo desde hace ya unos meses", planteó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana en un comunicado de prensa difundido durante las últimas horas. Los municipales reclaman el establecimiento de una mesa de diálogo que cierre la paritaria 2019 y comience la negociación de los aumentos correspondientes al 2020. En el mientras tanto, solicitaron una reunión con el Ejecutivo para el 17 de septiembre y el pago de una suma fija de $15.000 "hasta tanto se logre un acuerdo". "El escenario que se presentó a partir de la pandemia de Covid-19 puso de manifiesto la poca sensibilidad del Municipio para con sus trabajadores, que desde hace nueve meses no sólo no reciben ningún aumento de sueldo, sino que en algunos casos fueron reducidos con la quita de algunas bonificaciones. En reiteradas oportunidades hemos solicitado la realización de reuniones paritarias para resolver la delicada situación salarial, pero nunca hemos tenido respuesta", expresó el gremio. Pero además, habría malestar entre la Comisión Directiva al entender que el gobierno local promueve a facciones opositoras, supuesto accionar que el Sindicato tildó de "utilización demagógica" y en línea con "las políticas macristas de desestabilización de los gremios". "La única representación de los trabajadores municipales la puede realizar el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, que ha estado trabajando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde siempre. Hoy muchos quieren hacer creer que no se está haciendo nada por los municipales, pero la realidad es que desde el poder ejecutivo municipal no hay ningún interés por tratar de mejorar la situación económica de sus trabajadores/as, y además esta lamentable situación está siendo utilizada políticamente", sostuvo el Sindicato.

Otros tiempos: Abella y Barrichi, durante una conferencia de prensa conjunta en 2016. Hoy le piden a su gobierno la convocatoria a paritarias.



Sindicato Municipal:

"La situación de los trabajadores municipales no da para más"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar