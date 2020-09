La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/sep/2020 Sergio Palazzo:

"La grieta es entre quienes oprimen al pueblo y los que tratamos de impedirlo"







Así se manifestó el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, durante una charla por Zoom que compartió con referentes gremiales y políticos de todo el país. Estuvo organizada por el Movimiento de Restauración Peronista que conduce Pedro Milla. Los desafíos del sindicalismo en la reconstrucción del país post pandemia fueron analizados por Sergio Palazzo, el secretario general de La Bancaria, en una charla por la aplicación Zoom que compartió junto al líder de los petroleros, Pedro Milla, organizada por el Movimiento de Restauración Peronista (MRP). La Auténtica Defensa participó del encuentro virtual invitada por el MRP Campana. También siguieron la charla integrantes de la Comisión Directiva de Petroleros Campana, de La Bancaria local, representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, del Plástico, de Suteba y militantes políticos como Alejo Sarna, Mariana Quiroga y Carla Navazzotti, entre otros. Al Zoom se conectaron además gremialistas y militantes políticos de diversas partes del país, a quienes Milla les agradeció por mostrar interés en la visión de Palazzo. Sobre el líder de La Bancaria, el petrolero tuvo palabras más que elogiosas: le reconoció haber sido uno de los primeros en recibirlo tras asumir la conducción de un gremio nacional como la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible, y aseguró que "todos los días" aprende algo nuevo de él. "Sergio representa una corriente sindical y creo que entre todos podemos engrandecer a nuestra CGT", manifestó Milla, invitando al jefe de la Corriente Federal de los Trabajadores a fortalecer la central obrera que nuclea a los gremios de ambos. Palazzo comenzó su exposición haciendo referencia a tres hechos distintos pero interconectados. Primero recordó un nuevo aniversario de la "Revolución Libertadora" -él la adjetivó "Fusiladora"-, manifestando su repudio y homenajeando "a quienes defendieron la democracia con su vida y sangre". Después recordó que el martes fue el Día Internacional de la Democracia, llamando a la plena vigencia de los derechos humanos como condiciones indispensable para este sistema de gobierno. Y por último, rechazó el reciente accionar de las fuerzas policiales bonaerenses, a las que acusó de tener una actitud "golpista y desestabilizante" y de "no haberle hecho estos reclamos jamás a Macri y Vidal", además de vincularlas a la muerte de Facundo Astudillo y a las de Kosteki y Santillán en 2002. En ese sentido, sostuvo que "el primer desafío del movimiento obrero es defender la democracia para que la derecha reaccionaria, golpista y neoliberal no sea una opción de gobierno nunca más". Para lograrlo, consideró que el segundo escollo a dejar atrás lo representan "las antinomias del pasado entre los partidos populares y que no deben ser parte del futuro" porque "la grieta no es en términos personales sino entre quienes oprimen al pueblo y quienes luchamos para que eso no suceda". El líder de La Bancaria destacó en más de una oportunidad las políticas del gobierno nacional e instó al movimiento obrero "a reclamar participación en las decisiones y los espacios de poder, sea en el Congreso o en las estructuras estatales". También valoró tener "un Estado presente" en contexto de pandemia y crisis económica, más aún cuando se avizora una "etapa de reconstrucción" demandante para el gremialismo. Al respecto, Palazzo llamó la atención sobre las dificultades que se están registrando en las negociaciones colectivas. Sin ir más lejos, un ejemplo es la discusión paritaria de los petroleros, que la semana pasada lanzaron un paro que duró casi 24 horas por la falta de un acuerdo alrededor de la actualización salarial correspondiente al período 2019. Frente a este gris panorama, Palazzo compartió su preocupación por "garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores" y mitigar el impacto "de las nuevas formas de trabajo" para que no signifiquen "pérdida de empleo y precarización". "No estoy de acuerdo con el teletrabajo, pero claramente vino para quedarse. Y si los gremios no están presentes en su discusión, el sector empresario va a ser lo que quiere", consideró Palazzo. Y advirtió que después del paso del virus "el capitalismo va a intentar reducir costos, despedir, flexibilizar, incrementar las tercerizaciones, disminuir los aportes patronales al fisco y las cargas sociales y externalizar los servicios financieros hacia paraísos fiscales", por lo que volvió a insistir en la necesidad de "una salida de la pandemia con el Estado presente". Por otro lado, Palazzo también reivindicó el proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas y, en el plano político, expresó que el Frente de Todos "debe ganar la calle", proponiendo una gran movilización "para el primer día que se levante el aislamiento". "La calle nos pertenece a nosotros, a ellos las cuentas bancarias donde tienen millones de dólares", aseveró.

Del Zoom participaron gremialistas y militantes políticos de todo el país.





Palazzo durante una visita a Campana.



