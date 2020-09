Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta lunar azul. Humano, camino espiritual al que acceden pocos, los desafíos a sortear, contacto con la sabiduría superior, universal, el cáliz de la iluminación, libre voluntad, discernimiento, elecciones sin condicionamientos DÍA 54 DEL AÑO TORMENTA 2.DÍA 26 - ALFA. 5TO DE LA CUARTA SEMANA (AMARILLA) DE LA LUNA LUNAR DEL ESCORPIÓN. DÍA ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBER. KIN 172 - HUMANO 3 GUIADO POR EL GUERRERO- Día de maduración en la asistencia interna. El humano, sello de la libertad, de la libre elección, potencia al perro que nos pide elegir desde el corazón, para que lo hagamos con total libertad, que no nos condicionemos, no nos estructuremos. El Guerrero le aporta al humano la inteligencia suficiente para poder encontrar el camino de las libertades, del libre albedrío. El HUMANO nos ayuda a seguir aprendiendo de los problemas, para poder superarlos. Hoy día para elegir libremente con el corazón y la conciencia en el aquí y el ahora para agarrar el camino que nos lleve al crecimiento, y a evolucionar. Día que nos dispone a entrar en razones, a pensar lógica y analíticamente. También para darnos cuenta que no podemos seguir cargando tantas sombras y pensamientos que nos tienen girando en círculos y no nos llevan a ningún lugar. En negativo podemos estar intolerantes, no respetar nada que sea distinto a nuestra forma, vida, pensamiento. Podemos estar muy críticos. Desmereciendo y subestimando a los que no piensan como nosotros, autoritarios, coléricos, soberbios, dueños de la verdad. En positivo, ayudando y salvando gente, haciendo justicia, dando a cada uno lo que le corresponde, incondicionales con la palabra dada. Un excelente día para la conexión con la sabiduría cósmica, la inteligencia universal. Día muy espiritual!! Bucea en tu interior y encontrá el camino que te conecte con tu espíritu y con la energía de la fuente, la energía creadora, y sabrás que aunque muchas veces haya escollos en el camino, tenes ahí la forma de ver cómo lograr tu misión en esta vida. Cuando le dices si, a algo, le estás diciendo no, a otra cosa, ¡eso es elegir!, hacelo con libertad. Saber elegir nos empodera, el sí y el no tienen poder, hay que saber ponerlos en su lugar, decir si, cuando realmente queremos y aplicar el no de la misma manera, así nos respetamos nosotros por sobre todas las cosas. Si yo me respeto primero, hago que me respeten. Buena jornada para todos!! IN LAK ECH! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Humano 3 - Energía del 17/09/2020 - Onda Encantada del Perro

Por Alejandra Dip

