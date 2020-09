La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/sep/2020 El Rincón de Aléthea:

La atracción de lo insondable

Por Angela Monsalvo













"La poesía es el eco de la melodía en el Universo y en el corazón de los humanos." --Tabindranath Tagore. "La melodía es la esencia de la música." --Wolfgang Amadeus Mozart. Desde que hablamos, cantamos sin saberlo. El habla se apoya en inflexiones de alturas y ritmos que nos dan personalidad. Nuestra manera de hablar es melódica, porque decimos algo en tono agudo y grave, alternadamente con más o menos fuerza (intensidad) y con mayor o menor velocidad (ritmo). Es posible fingir otra manera de hablar, y quiénes así lo hacen, son los actores, los que deben ser diestros en ese arte; lo mismo ocurre con los cantantes. Pero, fingir todo el tiempo es imposible, como es imposible escribir y gesticular durante horas fingiendo lo que no se es. Nuestros tonos o melodías naturales provienen casi siempre del ambiente familiar y una vez que se afirman sólo los altera la edad, la enfermedad física o psíquica, o un grave accidente. Desde mucho antes de nacer, el ser en gestación absorbe sonidos y con ellos almacena elementos para su habla futura. Cada uno de nosotros puede inventar melodías y sentir un genuino placer musical, que nada tiene que ver con la cultura y el talento. Se dice que la melodía es la superficie de la música, porque es lo que se capta de ella en forma más inmediata, junto con su ritmo. Es algo que se encuentra hundido en lo profundo de nosotros, desde antes del nacimiento, sólo percibida a través del contacto con nuestra madre. Casi todas las personas son alcanzadas por las melodías, casi tan primitivas como los ritmos. Hay melodías que llegan al alma de quienes están predispuestos a recibirlas. La raza, la educación, el idioma, el ámbito social, son decisivos y es muy difícil alterar ese terreno. Por eso, no todos estamos de acuerdo en la belleza o el encanto de una melodía. Es algo transferible. El filósofo inglés, Jhon Stuart Mill, expresó que: "En el orbe a medida que transcurra el tiempo, va a llegar el momento en que ya no se inventen melodías nuevas". El repertorio de algunos cantantes que interpretan determinado género musical, hace que la melodía se reduzca peligrosamente. Los recitales logran que contraste la realidad con la poderosa atracción de los cantantes y sus amplificaciones electrónicas, que por efecto de aplastamiento sonoro cautivan a muchos miles de jóvenes en un estadio. Debemos tomar conciencia de que el mundo musical con el correr de los años ha ido cambiando, pero no debe dejar de soslayarse la transformación del gusto que se va generando hacia otros géneros musicales, pues puede llegar el momento en que éstos se extingan.

El Rincón de Aléthea:

La atracción de lo insondable

Por Angela Monsalvo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar