Efemérides del día de la fecha, 17 de septiembrre

DÍA DEL PROFESOR En este día se conmemora el fallecimiento de José Manuel Estrada, educador, político y escritor, en el año 1894 en Asunción, Paraguay. Nacido el 13 de julio del año 1842 en Buenos Aires, Estrada forjó su pensamiento católico mientras cursaba el secundario en el Colegio de San Francisco. A los 16 años ganó un concurso de historia del Liceo Literario con su obra "Al descubrimiento de América." Este premio lo impulsó a investigar hechos históricos y publicar artículos en los periódicos "La Guirnalda", "Las novedades" y "La Paz." En el año 1865 escribió una de sus obras más importantes: "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII." Al año siguiente su vasto conocimiento de historia le permitió ejercer la docencia en la Escuela Normal; en esta institución dictó las notables "Lecciones sobre la Historia de la República Argentina" que publicó en su revista denominada "Revista Argentina". Debido al éxito de estas lecciones, el entonces presidente, Domingo Faustino Sarmiento, lo nombró Secretario de Relaciones Exteriores y lo designó titular de la Cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y, en el año 1869, Jefe del Departamento General de Escuelas. Más adelante, en el año 1874, se encargó de la Dirección de Escuelas Normales y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En lo que respecta a la política, en el año 1886, fue electo diputado nacional por la Unión Católica; fiel a sus creencias, se opuso a la ley del matrimonio civil y la educación laica. Entre sus obras se encuentran "El génesis de nuestra raza" (1861) y "El catolicismo y la democracia" (1862). FINALIZAN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS PEKÍN 2008 Con Silvio Velo, capitán de "Los Murciélagos", como abanderado, la delegación argentina se presentó en la capital de China con 56 deportistas. Dichos atletas participaron en los deportes boccia, fútbol 5, natación, tenis en silla de ruedas y de mesa, judo, ciclismo de ruta y de pista y atletismo. A diferencia de los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, en los cuales la Argentina ocupó el puesto número 62 en el medallero general, en esta ocasión el país se posicionó en el puesto 58 al ganar 6 medallas. Sebastián Baldassarri conquistó la medalla de plata en atletismo, específicamente en lanzamiento de disco, con una distancia de 38 metros y 3 centímetros; curiosamente, Mariela Almada, alcanzó la misma distancia que su compatriota en este deporte y ganó la medalla de bronce. En natación, Guillermo Marro ganó bronce en los 100 metros espalda. Por otra parte, en judo, Fabián Ramírez y Jorge Lencina se quedaron con el bronce; el primero en la categoría hasta 73 kilos y el segundo en la categoría hasta 81 kilos. Finalmente, "Los Murciélagos", seleccionado de fútbol para no videntes, ganó bronce. "SOMEONE LIKE YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2011, el sencillo "Someone like you" de Adele destronaba a "Moves like Jagger" de "Maroon 5" y Christina Aguilera del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al disco "21" (2011) y compuesta por la cantante británica junto al compositor Dan Wilson, la canción está inspirada en el exnovio de la artista: "me agotó emocionalmente la forma en que yo lo estaba retratando a él, porque aunque soy un poco amarga y lamento algunas partes, él sigue siendo la persona más importante que jamás estuvo en mi vida, y yo tenía que escribir ´Someone like you´ para sentirme bien conmigo misma y con los dos años que pasé con él".

