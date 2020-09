La Playstation 5 llega a fin de año: se revelaron los precios

La nueva generación de la popular consola de Sony costará en Argentina entre 52 y 65 mil pesos, dependiendo su versión.

La PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina. Este miércoles en un evento global a través de las redes sociales, el gigante japonés Sony reveló los últimos detalles de la esperada consola, junto con adelantos de los nuevos juegos y lo más esperado: el precio de todas las versiones y la fecha de llegada al país.

La quinta generación del popular sistema de videojuegos saldría oficialmente el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur; mientras que recién el 19 de noviembre en Europa y el resto del mundo.

Por otro lado, debido a que habrá dos versiones diferentes, también se compartieron dos precios diferentes para la consola. Por un lado está la PlayStation 5 normal, la cual tendrá un valor de u$s499, lo que son 65 mil pesos, mientras que por el otro está la PlayStation 5 Edición Digital, la cual será la misma consola pero sin la posibilidad de usar juegos físicos (por lo que solo se podrán usar juegos descargados de la tienda), que tendrá un precio de u$s399 o unos 52 mil pesos.

Además se anunció la PlayStation Plus Collection, una nueva colección de juegos de PS4 que se podrán usar en la nueva PS5 con juegos como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, The Last of Us Remastered, InFamous Second Son, The Last Guardian y muchos más.

Por último, se presentaron una serie de videojuegos que realmente emocionaron a los fans, con los más destacados siendo Call of Duty Black Ops Cold War; Final Fantasy XVI; un nuevo God of War; Marvel´s Spider-Man: Miles Morales; Devil May Cry 5 Special Edition; y Resident Evil Village, entre otros.