ANIVERSARIO: Mes de septiembre, mes aniversario del Semanario del Pescador, cumplimos el viernes 11 del corriente 17 años de nuestro programa televisivo y el sábado 12 nuestro programa radial por FM Simple cumplió 19 años de transmisiones ininterrumpidas. Así como también el mismo sábado 12 cumplimos 19 años escribiendo nuestra columna semanal en La Auténtica Defensa Diario zonal de nuestra localidad. Desde ya quiero agradecer principalmente a todos nuestros auspiciantes que hacen posible que El Semanario del Pescador continúe vigente después de tanto tiempo y esté semana a semana junto a los amigos pescadores y la familia, a todos nuestros colaboradores, a propietarios y encargados de recreos, camping y guarderías, a las secretarías de Turismo de todas las localidades que tan amablemente nos reciben en cada visita, al personal y directivos de La Auténtica Defensa por la atención y el espacio que nos brindan, al Sr. Director de FM Simple, a todos nuestros seguidores y a nuestra familia que siempre nos apoyan, a todos una y mil gracias. CANAL IRIGOYEN: Sobre el canal Irigoyen y más precisamente desde el muelle del Camping el Dorado, en estas últimas dos semanas se dieron capturas de excelentes portes de carpas que van de los tres a los ocho kilos. Las capturas se realizaron utilizando maíz fermentado y maza en su gran mayoría, aunque se han logrado capturas también con encarnes realizados con pulpitos de lombrices. La consigna del lugar para poder pescar estas piezas es que no se encuentran lejos de la costa por el cebado que se realiza en el lugar. En cuanto a los equipos utilizados son muy variados, generalmente cañas de dos tramos de hasta dos metros cuarenta, reeles frontales y de bajo perfil, plomadas de unos ochenta gramos, con anzuelos preferentemente chicos y del tipo robador y los encarnes que ya mencionamos. CONCORDIA: Desde la hermosa Concordia Entre Ríos el guía y amigo Cacho Toller me comenta que: Continúan con el mismo protocolo solo para pescadores locales con un máximo de tres por embarcación. Se está dando muy bien el pique de dorados. Como siempre hay días de más rinde que otros pero en líneas generales está firme el pique. En cuanto a la boga mermó un poco más que nada el tamaño pero tal vez consecuencia de que se había enfriado un poco el agua, al recuperarse la temperatura a medida que pasen los días sin dudas los portes irán mejorando. JUNIN: Desde esta localidad el guía y amigo Rubén Bracco me hace llegar el siguiente informe. Habilitada la pesca para residentes en la zona. La Laguna Mar Chiquita de Agustina distante a unos 24 kilómetros de Junín está entregando una excelente pesca de pejerreyes con algunos ejemplares que superan el kilogramo de peso. El fin de semana por ejemplo se dio un ejemplar de un kilo doscientos noventa gramos, entremezclado con muchos ejemplares de setecientos y ochocientos gramos. Utilizando las clásicas boyas Ping Pong en las conocidas líneas tramposas, con brazoladas que no superan los veinte centímetros de profundidad, encarnado con la plateadita que venden en la zona, cañas telescópicas de cuatro metros y reeles frontales chicos cargados en líneas generales con multifilamento. RÍO URUGUAY: El amigo y colaborador Cristian Banchero de Colonia Uruguay me comenta que: Por la zona se continúa con un pique firme de pejerreyes pero en la modalidad de fondo, siendo prácticamente nulas las respuestas en líneas de flote. Por otra parte, se comenzó a activar la presencia de bagres de mar en la zona. SANTA TERESITA: Desde Santa Teresita el guía de pesca, amigo y colaborador Cristian Maus me comenta que: están con muy pocos casos de COVID 19 por lo que se encuentran con una fase bastante liberada en la que pueden moverse entre localidades y por lo tanto también pueden viajar a pescar a la laguna Salada Grande pero solamente feriados, sábados y domingos por estar vigente la veda de pesca del pejerrey. Siendo por cierto muy pero muy buen tamaño el del pejerrey de esta laguna llegando a superar el kilo holgadamente, en contraprestación no se da en grandes cantidades. Desde el muelle y costa de esta localidad me comenta que hace por lo menos un mes que no se da una pesca aceptable, solamente de noche alguna pescadilla, alguna brótola, algo de pejerrey con medios mundos y bueno esperando que con los primeros calorcitos de la temporada comience a mejorar el pique y la pesca. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Desde Concepción el amigo y colaborador Pablo Fender me informa que, el pique está muy flojo no habiendo una especie que se esté destacando en este momento. El dorado está muy difícil hay que recorrer mucho en el día para poder dar con unos tres o cuatro ejemplares de entre los dos y los cuatro kilos. Siendo esto un efecto seguramente de las últimas heladas recibidas, el agua inestable en cuanto a la altura que está variando constantemente y los vientos que seguramente influyen negativamente para la pesca. Esperando que el tiempo cambie y comiencen a elevarse las temperaturas para que también se active más el pique de las distintas especies. En nuestro programa televisivo Nº845 de esta semana el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos muestra y asesora sobre el armado y uso de una línea de mano. Aldo Bigatton de laguna larga Córdoba nos muestra la forma de pintar una boya de madera balsa y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Leonardo con la excelente carpa de 6,600 kg. Capturada en el camping el Dorado sobre el canal Irigoyen.



