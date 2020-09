Leo Sigali será titular en Racing, que recibe a Nacional de Montevideo; y Adrián Martínez sería inicial en Libertad de Paraguay, que se medirá como local ante Boca Juniors. Hoy también juegan River, Defensa y Justicia y Tigre. Más de seis meses debieron pasar para que un equipo del fútbol argentino volviera a tener competencia oficial. Y si bien los campeonatos siguen parados en nuestro país, la Copa Libertadores de América le dará la posibilidad a cinco conjuntos de nuestro país de jugar nuevamente por los puntos. Y en ese contexto, habrá presencia campanense. El defensor Leonardo Sigali será el primero en salir a la cancha: Racing Club recibirá a Nacional de Montevideo desde las 17.00 (transmite Fox Sports) por la tercera fecha del Grupo F. El Osito será titular en el conjunto que dirige Sebastián Beccacece que, hasta el momento, suma 6 puntos en dos presentaciones, al igual que el conjunto uruguayo. En el tercer lugar de este Grupo F quedó ayer Estudiantes de Mérida, que venció 3-2 como local a Alianza Lima de Perú (sin puntos). El encuentro de La Academia sufrió cambios arbitrales de último momento luego que se detectaran positivos entre los brasileños que iban a estar presentes en Avellaneda. Por ello, el juez principal en el Cilindro será el chileno Cristian Garay, quien inicialmente había sido designado como cuarto árbitro para el encuentro que Defensa y Justicia jugará desde las 19.00 horas frente a Delfín de Ecuador en Florencio Varela por la tercera fecha del Grupo G (transmite ESPN). Los otros tres equipos argentinos jugarán como visitante. River Plate (3 puntos) se medirá frente a San Pablo (3) en Brasil desde las 19.00 (transmite ESPN). Será por la tercera fecha del Grupo D, que se reanudó el martes con el triunfo de Liga de Quito (6 puntos) por 1-0 sobre Binacional de Perú (3). Marcelo Gallardo dispondría los siguientes once titulares esta noche: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Dos horas más tarde será el turno del partido que más polémica generó en la previa: Boca Juniors jugará en Asunción frente a Libertad desde las 21.00 (ESPN). El conjunto Gumarelo, que tendría como titular al delantero campanense Adrián Martínez (autor de tres goles en sus últimos tres partidos), planteó diferentes reclamos por los positivos en el plantel Xeneize y hasta invitó a la delegación argentina a realizarse exámenes en Paraguay para corroborar los últimos resultados negativos que anunció Boca través de un comunicado oficial. El Auriazul (que suma 4 puntos y está a dos de Libertad, líder de este Grupo H) viajó sin su entrenador Miguel Ángel Russo, por lo que tendrá a Leonardo Somoza al frente del equipo. Su probable formación sería: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Franck Fabra o Emmanuel Mas; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Gonzalo Maroni o Nicolás Capaldo; Carlos Tevez y Franco Soldano. Finalmente, el último de los argentinos en salir a la cancha será Tigre, que visitará a Guaraní en Paraguay desde las 23.00 (Fox Sports) por la tercera fecha del Grupo B que lidera Palmeiras con 9 puntos, tras vencer anoche a Bolívar de Bolivia. El Matador de Victoria todavía no ha sumado en esta Copa Libertadores y se presentará hoy con un plantel con muchos nombres nuevos, entre ellos, tres con pasado reciente en Villa Dálmine: Nicolás Sansotre, David Gallardo e Ijiel Protti. RESULTADOS La edición 2020 de la Copa Libertadores se reanudó el martes con cuatro partidos: Colo Colo (sin Nicolás Blandi, que quedó en el banco de suplentes) venció 2-1 a Peñarol de Montevideo como local; Athletico Paranaense superó 3-2 como visitante a Jorge Wilstermann de Bolivia; Liga de Quito le ganó 1-0 en Perú a Binacional; mientras que Santos y Olimpia igualaron 0-0 en Brasil. Ayer, en tanto, Inter de Porto Alegre derrotó 4-3 a América de Cali; Estudiantes de Mérida doblegó 3-2 a Alianza Lima de Perú; Palmeiras triunfó 2-1 como visitante ante Bolívar de Bolivia; Universidad Católica le ganó 2-0 a Gremio en Chile; y Caracas de Venezuela sorprendió 3-2 como visitante a Independiente Medellín. Hoy, además de los partidos con presencia argentina, también jugarán: Independiente del Valle de Ecuador vs Flamengo (21.00, Fox Sports) y Barcelona de Ecuador vs Junior de Colombia (23.00, ESPN).



ADRIÁN MARTÍNEZ MARCÓ GOLES EN SUS ÚLTIMOS TRES PARTIDOS. ESTA NOCHE BUSCARÁ ESTIRAR SU RACHA FRENTE A BOCA JUNIORS. SOLÍS, CITADO PARA LA EUROPA LEAGUE OFI Creta se mide hoy ante el Apollon de Chipre. El campanense Nazareno Solís podría tener hoy sus primeros minutos oficiales en el OFI Creta de Grecia, que desde las 14.00 (hora argentina) se medirá frente al Apollon de Chipre por la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League 2020/21. El zurdo arribó la semana pasada al conjunto heleno a préstamo desde Boca Juniors y después de no ser convocado para el encuentro de la primera fecha de la Súper Liga de Grecia frente al Panetolikos (que recientemente fichó al también campanense Joaquín Arzura), sí figura en la lista del citados para el compromiso de hoy, en el que OFI Creta iniciará su camino en busca de un lugar en la fase de grupos de la Europa League, cuyo último campeón fue el Sevilla de España.

NAZARENO NO HABÍA SIDO CONVOCADO PARA EL DEBUT EN LA SUPER LIGA DE GRECIA.



Campanenses de Primera:

Los equipos argentinos reanudan su participación en la Copa Libertadores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar