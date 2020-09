ELIMINATORIAS, EN STAND BY El Consejo Directivo de la CONMEBOL se reunió ayer por segundo día consecutivo, pero, a pesar de las horas de debate entre lunes y martes, no llegó a una definición con respecto a la fecha de arranque de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Por ello pasó a un segundo cuarto intermedio, para intentar, finalmente, llegar a una resolución este jueves. DOBLETE DE MESSI En un nuevo amistoso del Barcelona, el argentino Lionel Messi se reencontró con el gol: marcó por duplicado (el primero con un gran derechazo desde afuera del área) en la victoria 3-1 sobre Girona. Antes de sus dos conquistas, el rosarino había generado con un pase brillante la acción que derivó en el tanto de Coutinho que abrió el marcador. PRIMERA DEL PSG Después de haber perdido la final de la Champions League y tras dos derrotas en sus primeras dos presentaciones en la Ligue 1, Paris Saint Germain se reencontró ayer con la victoria al vencer 1-0 a Metz en un partido postergado de la primera fecha del certamen francés. Con Ángel Di María y Mauro Icardi entre los titulares, recién se pudo desahogar en tiempo adicionado gracias a un tanto del alemán Julian Draxler. Hoy, en tanto, jugarán Olympique Marsella vs Saint Etienne en el último duelo que queda pendiente del torneo y con un agregado: si hay un ganador, se convertirá en único líder. LEEDS SORPRENDIDO El equipo que dirige Marcelo Bielsa fue eliminado ayer de la Carabao Cup por el Hull City, equipo de la Tercera División de Inglaterra. En los 90 minutos igualaron 1-1, pero en la definición por penales, el triunfo cayó para el lado del Hull City por 9-8. Para el Leeds fue su segundo compromiso de la temporada, luego de la caída 4-3 ante Liverpool por la primera fecha de la Premier League. Por la segunda, el sábado recibirá al Fullham. MARTÍNEZ, AL ASTON VILLA El arquero argentino Emiliano Martínez, de 28 años, fue presentado ayer en forma oficial hoy por el Aston Villa, equipo de la Premier League que lo adquirió al Arsenal en una operación de 26 millones de dólares. El guardameta, surgido de las divisiones inferiores de Independiente, llegó al Arsenal en 2012, pero recién pudo demostrar su valía este año, cuando se lesionó el titular, el alemán Bernd Leno, y el DT Mikel Arteta lo incluyó en el equipo que se consagró campeón de la FA Cup y la Community Shield. APERTURA DE URUGUAY Ayer, Rentistas venció 2-1 a River Plate en el partido de la fecha 8 que se había suspendido en su momento por inclemencias climáticas y, de esa manera, volvió a tomar el liderazgo del campeonato: ahora acumula 24 puntos, uno más que Nacional de Montevideo.



Breves: Fútbol

17 de Septiembre de 2020

