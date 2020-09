Breves: Deportivas

STC2000: LLEGÓ BARRICHELLO El brasileño Rubens Barrichello arribó ayer al país junto a Matías Rossi para incorporarse a los trabajos que el equipo Toyota está desarrollando de cara al inicio de la temporada 2020 del Súper TC2000, cuya primera fecha se disputará el domingo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires. Con 322 Grandes Premios largados, Barrichello fue récord en la Fórmula 1 hasta que lo superó el finés Kimi Raikkonen (324). En la máxima categoría del automovilismo mundial acumuló 11 victorias y dos subcampeonatos, entre otros hitos. CORIA NO PUDO Por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, Federico Coria cayó ayer por 7-5 y 6-1 ante el italiano Matteo Berretttini, cuarto preclasificado en este certamen. Así, el único argentino que queda en carrera es Diego Schwartzman, quien hoy estará debutando ante el australiano John Millman en segunda vuelta. En este mismo torneo, ayer regresó a las pistas el español Rafael Nadal luego de más de 200 días de inactividad. Y lo hizo de manera contundente: aplastó 6-1 y 6-1 a su compatriota Pablo Carreño Busta, reciente semifinalista del US Open. CHALLENGER DE RUMANIA En Iasi, el argentino Tomás Etcheverry cayó en segunda ronda ante el austríaco Jurij Rodionov por 6-3 y 6-4. Por esta misma instancia, hoy se presentará Francisco Cerundolo, quien se medirá ante el brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves. NUGGETS HISTÓRICOS Denver Nuggets se convirtió en el primer equipo de la NBA en revertir dos series que perdía 3-1 en una misma temporada de playoffs. Con 40 puntos de Jamal Murray y 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias de Nikola Jokic, los Nuggets vencieron 104-89 a Los Angeles Clippers en el séptimo juego y se clasificaron a la Final de la Conferencia Oeste, donde se medirán frente a Los Angeles Lakers. En tanto, en el Este, hoy se disputará el segundo encuentro entre Boston Celtics y Miami Heat, que se impuso 117-114 en el primer duelo. SCOLA INOXIDABLE El argentino Luis Scola no pudo llevar al Varese a la siguiente ronda de la Supercopa de Italia, pero hizo todo lo posible. En el último partido, el capitán del Seleccionado Argentino marcó 27 puntos en 25 minutos, pero su equipo cayó 102-100 ante Brescia. Así, Varese culminó con registro de 2 victorias y 4 derrotas; mientras que Scola promedió 21,3 puntos y 5,5 rebotes por juego. TOUR DE FRANCIA El colombiano Miguel Angel López se adjudicó ayer la 17ª etapa del Tour de Francia que se disputó a lo largo de 170 kilómetros entre Grenoble y Meribel. Lo hizo con tiempo de 4h49m08s y así se afirmó en el tercer puesto de la General que lidera el esloveno Primoz Roglic, quien cuenta con 57 segundos de ventaja sobre el también esloveno Tadej Pogacar; y 86 respecto a López. Sin embargo, la gran novedad de este miércoles fue el abandono del colombiano Egan Bernal, ganador de la competencia el año pasado. Hoy se disputará la 18ª etapa (son 21), que llevará a la caravana de Meribel hasta Roche-sur-Foron a lo largo de 175 kilómetros.



17 de Septiembre de 2020

