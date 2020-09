La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/sep/2020 Se incendia vivienda en el barrio Lubo







Fue ayer a la madrugada, en Río Negro y Alfieri. Sólo hubo que lamentar daños materiales. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron ayer por la madrugada al barrio Lubo donde se declaró un principio de incendio en una vivienda sobre la calle Río Negro, esquina Alferi. Los hombres a cargo del Suboficial Mayor Craviotto trabajaron intensamente para controlar las llamas para que no se propagaran a viviendas vecinas. Sólo hubo que lamentar daños materiales, y sólo un lesionado: el SAME asistió un menor que, durante la emergencia, pisó una madera con clavos.

Los móviles 36, 41 y 43 acudieron al lugar alrededor de las 3 de la mañana.

#Dato incendio de vivienda en Río Negro y Alferi a las 3:15hs. Una casilla de madera. Bomberos de #Campana trabajaron en el lugar con los moviles 48 y 41 con apoyo de Comando zonas 5 y 3. No se propagó a otras viviendas. Un joven herido porque pisó un clavo, sin traslado. pic.twitter.com/lW2DwXvLE7 — Daniel Trila (@dantrila) September 17, 2020

Se incendia vivienda en el barrio Lubo

