Imponen el nombre de Senador Oscar E. Sala al Paseo Costanero

El Paseo Costanero llevará el nombre del recordado político radical Oscar Enrique Sala. La iniciativa impulsada por la concejal Giroldi fue acompañada por todo el cuerpo del HCD en la sesión de anoche. La extensa y por momentos ardua sesión de anoche en el Concejo Deliberante tuvo un final solemne y sentido. Los ánimos se apaciguaron y los encendidos intercambios cedieron al consenso, la emoción y los recuerdos. Fue sobre el final, pasadas las 23, cuando llegó el turno de la votación del expediente 19596: el Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos impulsado por la concejal Stella Maris Giroldi, derogando la Ordenanza 3072/94 e imponiendo el nombre de "Senador Oscar Enrique Sala" al Paseo Costanero que se extiende frente al Río Paraná, entre las calles Comandante Luis Piedrabuena y Manuel Iglesias. Giroldi pidió la palabra y casi se quebró recordando al político radical fallecido en 2017 y fuera un estrechísimo colaborador del Intendente Calixto Dellepiane; e incluso recordó que siendo Senador Provincial de otro color político, no dudó en colaborar con el ex Intendente Jorge Varela para concretar la estratégica pavimentación de la Av. Yrigoyen en nuestra ciudad. El concejal Carlos Cazador, si bien no estaba presente en la sesión, envió una sentida carta que fue leída por la concejal Mariela Schwartz, en la que entre otras cuestiones, expresó su eterno agradecimiento a Sala por haberlo iniciado en la política. También pidió la palabra Axel Cantlon, quien reconoció en Sala "haber estado siempre al lado de la gente cuando fue Sub Secretario, cuando fue Senador, y cuando no era nada"; e incluso su humildad en términos políticos cuando el propio Cantlon le ganó una interna por la presidencia del Comité Campana. En su intervención, Cantlon también destacó la generosidad de Giroldi, no sólo por impulsar la ordenanza que se estaba tratando, sino también por haber impulsado la imposición de Intendente Calixto Dellepiane al boulevard que se extienden entre la plaza Eduardo Costa y la Ruta 6. Romina Buzzini también expresó su satisfacción y orgullo como presidenta de la UCR Campana, y como amiga personal de la familia Sala, describiendo al político como generoso, carismático, sencillo y sociable. Finalmente, tomó la palabra la hija del homenajeado y concejal Karina Sala, quien visiblemente emocionada expresó: "No muere quien no se olvida" y manifestó su agradecimiento en nombre suyo y el de su familia.



Stella Giroldi, impulsora del proyecto recordó la figura de Sala, quien trabajó estrechamente con Calixto Dellepiane y también colaboró con la administración Varela cuando fue Senador.





Sala expresó su agradecimiento a título personal y el de su familia por el homenaje a su padre.



Imponen el nombre de Senador Oscar E. Sala al Paseo Costanero

