Vecinos denunciaron el arrojo de basura, ramas y restos de poda, sobre la calle Viola y cerca del acceso a la Terminal Tajiber, en la zona portuaria. El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, recorrió el lugar y anticipó que denunciarán lo ocurrido ante el OPDS. Vecinos de la zona del barrio La Argentina presentaron la denuncia en el bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, y tras una rápida investigación, se logró confirmar las sospechas. Un basural toma forma en la calle Viola, cerca del acceso a la Terminal Tajiber en la zona portuaria. "Vinimos hasta el lugar y no podemos creer lo que encontramos. Camiones de la empresa Euroamérica en plena tarea de acopio de basura, ramas, y tierra de movimiento de suelo" señaló el Concejal Marco Colella, presente en el sector. Mientras realizaba un relevamiento en el lugar, personal policial y de seguridad privada de la empresa se hicieron presentes. Ninguno pudo explicar la situación, dijo el edil. "Choferes de los camiones que se encontraban en plena descarga reconocieron que la misma Municipalidad arroja ramas y otras cosas en el lugar, y por eso ellos también lo hacen. No vamos a permitir que el Municipio siga haciendo basurales clandestinos" aseguró. Por último, Colella anticipó que junto al bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos solicitarán una inspección del OPDS (Organismo para el Desarrollo Sustentable). "Hace unos pocos días, denunciamos al Municipio por montar un basurero clandestino en la zona del Camino El Morejón. Hoy encontramos lo mismo en la otra punta de la Ciudad. El Estado local debe ser custodio del ambiente, y no su principal enemigo, atentando contra éste. Muchos vecinos se han manifestado públicamente preocupados por la cuestión ecológica en una Ciudad con muchos problemas ambientales. Pareciera que el Gobierno local no solo no los escucha, sino también se burla de este reclamo cuando camiones de una empresa privada y del Municipio arrojan basura sin ningún tipo de pudor, y con total impunidad" cerró.



