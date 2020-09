"Es necesario visibilizar la situación en torno a los embarazos en adolescentes"

El Frente Grande de Campana difundió información sobre la situación que atraviesan niñas y adolescentes que llevan adelante un embarazo e impulsaron a "generar programas interdisciplinarios para que les acompañen desde el momento cero y puedan garantizar que se respeten sus derechos en todos los casos". Desde el Frente Grande Campana proponen un "abordaje sin mitos" del embarazo en adolescentes, "Al caracterizar al embarazo en la adolescencia solamente como un problema cargado de negatividad, se invisibilizan las intersecciones de las trayectorias subjetivas de vida, incurriendo en una mayor vulneración de los derechos" señalaron, a la vez que agregaron "Las mujeres, y feminidades, transitan desde su nacimiento, contextos de violencia de género, en muchos casos esta situación es intrafamiliar. Desde esta mirada, estadísticamente, suele ser certera la primera aproximación diagnóstica en cuanto a que, al ocurrir un embarazo en adolescentes, se está ante una situación de abuso. No obstante, es importante señalar que no siempre el abuso utiliza la violencia física y manifiesta para ejercer su poder. Los valores sociales dominantes del patriarcado operan sobre los cuerpos de niñas y adolescentes, quienes internalizan su condición de objeto. Es así que, frente a la condición de embarazo, ocurre que se suman, con culpa, a la revictimización de que son objeto por pensarse sólo como un problema". Profundizando sobre las problemáticas que se relacionan al embarazo en adolescentes señalaron, "ubican a niñeces y adolescencias en una adultez precoz; como si fuera un desvío de lo que se considera normal. Estas posturas hacen hincapié en consecuencias negativas como lo son deserción escolar, pérdida de oportunidades de ingreso al mercado laboral, profundización de los lazos dependientes de estructuras familiares, barriales o asistenciales, entre otras". Y añadieron "Cabe destacar que este tipo de estigmatización suele recaer en adolescentes mujeres, habitantes de barrios populares y, generalmente, en situación de pobreza". Desde la Secretaría de Inclusión Social a cargo de Mireya Ribas Medal vienen trabajando sobre esta situación y proponen "Es importante que tanto la escuela como los organismos encargados de proteger y promover derechos efectúen un abordaje integral, en articulación con la familia, a fin de diseñar las estrategias necesarias en cada caso. De esta manera, se podrían superar acercamientos simplistas que sostienen que las trayectorias escolares deben mantenerse rígidas e impermeables ante las experiencias diferentes y desiguales, que se originan en vulneraciones y profundizan vulnerabilidades". Asimismo, Ribas Medal remarcó la importancia de "recordar la autonomía que garantiza la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva (derecho consagrado en la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable)" y también "respetar el derecho a la educación a través de asegurar a la adolescencia que decide gestar y maternar o paternar, la continuidad escolar sin trabas. Para ello, se deben diseñar estrategias, como por ejemplo: asignar un referente institucional que acompañe la trayectoria escolar, brindar orientación sobre el derecho al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), crear opciones estatales de cuidados para recién nacidos a fin de posibilitar la continuidad del proyecto de vida conforme sus decisiones y efectuar las denuncias correspondientes ante la posible situación abusiva que haya dado lugar al embarazo". Para finalizar añadió "la sociedad patriarcal de doble moral condena proyectos de vida autónomos de toda mujer y disidencia, culpabiliza a la "disfunción" de las niñeces y adolescencias y así justifica el repliegue a lo doméstico y al abandono de proyectos laborales y/o profesionales. Por ello, proponemos una perspectiva diferente, que enfatiza en la necesidad de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantizar su interés superior" y finalizó "Con esta perspectiva se da lugar a la efectiva aplicación de las políticas protectoras y promotoras de derechos de niñeces y adolescencias, como por ejemplo la Educación Sexual Integral (ESI), que posibilita, en espacios áulicos, abrir horizontes y estrategias desde los cuales se resignifique no sólo la escolaridad, sino la garantía de integrar otro tipo de abordajes menos estigmatizadores y más contenedores, además de la concreción de proyectos de vida autónomos y diversos".

"Es necesario visibilizar la situación en torno a los embarazos en adolescentes"

