Efemérides del día de la fecha, 18 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 74/142 en el año 2019, en este día se remarca la importancia de la igualdad salarialen trabajos de igual valor y se impulsa a los Estados a tomar medidas que reduzcan la brecha salarial. La persistencia de las desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre hombres y mujeres representa un obstáculo difícil de superar para los países. Esto se evidencia en el hecho de que las mujeres concentran los trabajos menos calificados, peores remunerados, con mayor inseguridad laboral y baja representación en los puestos jerárquicos. A nivel internacional, la ONU estima que a las mujeres se les paga un 23% menos que a los hombres. Asimismo, asegura que las mujeres realizan el doble de tareas domésticas y cuidados no remunerados que los hombres. Por otra parte afirma que, a este ritmo, se necesitarán 275 años para cerrar la brecha salarial a nivel mundial. A nivel nacional,el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sostiene que aún persiste una amplia brecha salarial puesto que la diferencia promedio entre hombres y mujeres es del 22,7%; a su vez, manifiesta que la desigualdad se agrava cuando la mujer es discapacitada o trans porque sólo el 40% de las primeras accede al empleo mientras que el 94% de las segundas no tiene trabajo formal. "EL MONO" NAVARRO MONTOYA DEBUTA EN BOCA Fue el gol de Silvano Maciel, en la primera fecha del Campeonato 1988/89, el que alejó al "Loco" Gatti del arco. El emblemático arquero cometió un grave error que le permitió al delantero definir con el arco solo y darle la victoria a Deportivo Armenio. Ante esta derrota, el director técnico, José Omar Pastoriza, decidió que era el momento de que Navarro Montoya estrenara los guantes frente a River en el siguiente partido. El joven guardameta de 22 años había arribado al club con entusiasmo y confianza: "yo nací para jugar en Boca" manifestó en "El Gráfico". Con "El Monumental" repleto de hinchas, el arquero debutó contra el eterno rival de Boca en un partido lleno de emociones en el que el "xeneize" ganó 2 a 0 con tantos de Walter Perazzo y Alfredo Graciani. Admirador de Hugo Gatti, "El mono" demostró su destreza y compromiso para quedarse con la titularidad del arco por 8 años: "crecí viendo al ´Loco´ Gatti desde la tribuna, porque soy hincha de Boca de toda la vida. Cuando compartíamos entrenamientos, él me dijo algo que siempre me quedó, que soy ´el último mohicano.´" A lo largo de su carrera en el club de La Ribera, el arquero se convirtió en una figura del equipo y conquistó la Supercopa 1989, la Recopa 1990, la Copa Máster 1992, el Apertura 1992 y la Copa de Oro Sudamericana 1993. SE LANZA "CONFIDENT" Un día como hoy en el año 2015, Demi Lovato lanzaba el sencillo "Confident." Perteneciente al disco "Confident" (2015) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Max Martin, Savan Kotecha e Ilya Salmanzadeh, la canción habla sobre dejar atrás las inseguridades y empoderarse a uno mismo: "quiero mostrarles a todos cómo puedes pasar de ser muy inseguro con tu cuerpo a sentirte orgulloso de él".



