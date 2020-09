Elisabeth Aliendro

El estrabismo es un defecto visual que consiste en la pérdida de alineación de los ojos, éstos miran en una dirección diferente. Uno de los ojos es el dominante y el otro se desvía, pero también puede ocurrir que exista alternancia, es decir, que a ratos se mire con el ojo derecho (desviando el izquierdo) y a ratos, con el izquierdo (desviando el derecho). Existen diferentes tipos de estrabismo, con sus características, edad de comienzo, pronóstico y tratamiento. Algunos estrabismos se presentan antes de los 6 meses de vida (estrabismo congénito) y otros años más tarde e incluso en la edad adulta. ¿Por qué se produce el estrabismo? Entre los factores oftalmológicos, los más frecuentes son: Un mal control del alineamiento ocular por parte del cerebro. La asociación con un defecto de la visión, el más común es la hipermetropía. Existen otras causas menos frecuentes, pero más graves que se deberán descartar. Como el control de la posición ocular se produce en el cerebro, un estado de "sobrecarga" para el sistema nervioso puede provocar el "debut" de un estrabismo: un cuadro febril grave, una enfermedad o incluso el estrés al cambiarse de colegio, ante una separación, etc. ¿Cómo se puede prevenir el estrabismo? No se puede prevenir, pero se puede detectar de forma precoz. Los padres suelen ser los primeros en darse cuenta. A menudo, el estrabismo se presenta de forma intermitente, siendo más frecuente en estados de cansancio, fiebre, sueño, etc. Para poder corregir adecuadamente el estrabismo infantil, es importante detectarlo antes de los 7 años. Aunque la corrección de la desviación puede hacerse después de esta edad, ya no se recupera la visión del ojo afectado. Síntomas La consecuencia más grave del estrabismo es la ambliopía u ojo vago. El ojo amblíope es el ojo que no ha desarrollado la visión teniendo sus estructuras oculares en buenas condiciones. La visión se desarrolla desde el nacimiento y el ojo va adquiriendo más capacidad de percibir los objetos. En el ojo amblíope, esta capacidad de ver bien, por diversas razones, no se produce. Para evitar ver doble, el cerebro del niño suprime la visión de uno de los ojos. De esta manera, el ojo que usa menos se va volviendo "vago". Otra consecuencia del estrabismo es la pérdida de la visión binocular, es decir, la capacidad de ver en relieve, calcular distancias y ver en 3D. Además, considerar la carga estética y psicológica que supone para nuestros hijos tener un ojo desviado. Tratamientos El médico debe realizar una revisión oftalmológica para valorar el grado de desviación, motilidad ocular, refracción y fondo de ojo. Si existe un defecto en la visión, hay que tratarlo mediante corrección óptica (anteojos o lentes de contacto). Generalmente, la corrección óptica cura por sí sola el estrabismo. Si se desarrolla ojo vago, se tendrá que recuperar la visión de ese ojo, lo que se consigue tapando el ojo sano con un parche. Si una vez corregidos los defectos ópticos y la ambliopía, la desviación persiste, es necesaria la operación quirúrgica. No olvides que la salud visual de nuestros niños es esencial para tener un adulto lleno de oportunidades. Dra. Elisabeth Aliendro - especialista en Oftalmología (MP 550651 y MN 154386) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Estrabismo infantil

Por Dra. Elisabeth Aliendro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar