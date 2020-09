La alergia, un mal de la estación: qué es, cómo se trata y cuáles son los síntomas

Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente, según la define el ministerio de Salud de la Nación. En una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia (denominada alérgeno) como un invasor y reacciona de manera inapropiada, provocando síntomas que pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona. Las enfermedades alérgicas más comunes son el asma, la rinitis, la urticaria, la conjuntivitis y los eczemas. Generalmente las personas alérgicas, son sensibles a más de una cosa. Los agentes alergénicos (alérgenos) más frecuentes son: Acaros del polvo, pelos de animales, polen, picaduras de insecto, esporas de moho, ciertos medicamentos, algunos alimentos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variados en cuanto a su localización, variedad y gravedad. Una reacción alérgica puede incluso llevar a la muerte (shock anafiláctico) pero en general es leve. Los síntomas más frecuentes son: - Estornudos - Congestion nasal - Picazón en garganta y nariz - Tos seca - Dificultad para respirar - Lagrimeo y enrojecimiento de los ojos - Ronchas o erupciones en la piel - Hinchazón ¿Cómo se trata? No existe una cura real para las alergias, pero es posible aliviar sus síntomas. La única forma de controlar las alergias es reducir o eliminar la exposición a los alergenos. El tratamiento de las alergias es sintomático para ello se emplean distintos tipos de medicamentos, dependiendo del del tipo y gravedad de los síntomas e incluyen: antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores, etc. ¿Cómo puede prevenirse? Lo ideal es evitar el contacto con los alérgenos. Para evitar el contacto de alergenos transportados por el aire, se pueden adoptar medidas como: - Limpiar la casa frecuentemente. - No permitir que los animales domésticos entren en los dormitorios de la persona que padece alergia. - Retirar las alfombras en los dormitorios de la persona que padece alergia. - No colgar cortinas gruesas y no tener objetos que tienden a acumular polvo. - Evitar los lugares húmedos, como los sótanos, y mantener limpios y secos el baño y otros lugares donde se tiende a formar moho. Fuente: https://www.telam.com.ar

La alergia, un mal de la estación: qué es, cómo se trata y cuáles son los síntomas

