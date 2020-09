La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Choque y vuelco en la Ruta 6







Fue ayer por la tarde, en las inmediaciones a la entrada del barrio Los Pioneros. Tres adultos lesionados fue el saldo de un choque entre una Toyota SW4 y una Renault Stepway ayer cerca de las 17 a la altura del ingreso al barrio Los Pioneros sobre Ruta 6. Fruto de la colisión, la Toyota terminó cayendo y volcando dentro de una zanja, y sus ocupantes pudieron salir del habitáculo por la quinta puerta de la camioneta. Metros más adelante, sobre el cantero central de la Ruta 6, quedó detenida la Stepway y su ocupante fue trasladado por personal del SAME hasta el Hospital San José. En tanto la pareja de la Toyota fue asistida por Bomberos Voluntarios.



En la Toyota que volcó viajaba una pareja que fue asistida por Bomberos Voluntarios.





La Stepway era conducida por un hombre que fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José.





#Dato Choque y vuelco en Ruta 6 en la entrada del barrio Los Pioneros ayer 17hs. La Toyota SW4 cayó al zanjón, un hombre y una mujer mayores fueron asistidos y trasladados por Bomberos, en tanto la Renault Stepway quedó a 50mts, su conductor fue trasladado por SAME pic.twitter.com/c9M4N6oYzW — Daniel Trila (@dantrila) September 19, 2020

