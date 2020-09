La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Concejales de Juntos por el Cambio volvieron a pedir a sus pares que se respeten los protocolos







Nuevamente, los ediles solicitaron a sus compañeros de otras bancadas que "no arenguen a la gente a que vengan a las sesiones dado que debemos respetar el protocolo de sanidad". Una vez más, los concejales de Juntos por el Cambio pidieron a todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante (HCD) que "no arenguen a la gente a que vengan a las sesiones dado que debemos respetar el protocolo de sanidad". "Estas situaciones se vienen dando sesión tras sesión y entre todos tenemos que manejar la situación porque ya hubo un caso de covid y nos tenemos que cuidar entre todos", manifestaron los ediles Christian Amaya, Karina Sala y Ángela Medina. En este sentido, Amaya indicó que "este es un concejo de puertas abiertas, pero estamos atravesando un momento muy complejo y para prevenir contagios de Covid-19, no podemos recibir a vecinos a las sesiones". No obstante, manifestó que "cualquier vecino que tenga alguna problemática o quiera realizar una consulta, puede acercarse al HCD de lunes a viernes de 9 a 14 de a una o dos personas". "Tenemos predisposición para atender a todos los campanenses que nos necesiten pero en las sesiones no puede ser porque estamos todos expuestos al virus y tenemos que cuidarnos entre todos". También anticipó que la semana próxima, un representante de cada bloque político que integra el cuerpo deliberativo se acercará la semana próxima a la zona de Fasera para conversar con los vecinos y escuchar sus preocupaciones. PROFESIONALES DE LA SALUD En la sesión de este jueves, los concejales aprobaron sobre tablas un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Mariela Schvartz que establece la colocación del nomenclador con la leyenda "Gracias trabajadores de la salud" en la intersección de las calles Jacob y Alberti, donde se encuentran los ingresos al Hospital Municipal San José. Sobre esto, Medina enfatizó que "de cara al Día Nacional de la Sanidad, esta es una gran forma de homenajear al personal sanitario que están a disposición las 24 horas en esta pandemia y están dando todo por los vecinos". "Los trabajadores de la salud están en la primera línea desde que comenzó la emergencia sanitaria y es más que valorable reconocer todo el esfuerzo que están haciendo y el compromiso que tienen con los pacientes", dijo.

Concejales de Juntos por el Cambio.



Concejales de Juntos por el Cambio volvieron a pedir a sus pares que se respeten los protocolos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar