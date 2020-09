La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Los inicios de la comunicación y el lenguaje













CEAT Nº 1 1990-2020 - 30º Aniversario en la Ciudad de Campana Desde el CEA.T Nº1 (Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil) queremos acercarles a la comunidad de Campana información sobre este tema tan importante para el desarrollo integral. Es fundamental entender que la comunicación va más allá de las palabras. Desde la gestación se establece una estrecha relación comunicativa entre la madre y el feto. Si comprendemos al bebé como un sujeto completo, nos daremos cuenta que se comunica desde el momento de nacer, desplegando progresivamente todo un repertorio de comunicación con el mundo que va creciendo hasta el desarrollo del lenguaje. Desde el nacimiento, existen las miradas, los gestos, mímicas, voces o balbuceos, movimientos, gritos, llantos etc., que nos indican claramente intenciones comunicativas. Sólo debemos aprender a descifrar estos códigos. Simples posturas o determinados movimientos o actitudes, se pueden transformar en comunicación por el sólo hecho de la interpretación del adulto, que les otorga significado y le señala al niño, de esta forma, que así puede comunicarse, dando origen a un intercambio de señales que va construyendo códigos efectivizados de comunicación no verbal. Éstos constituyen las raíces indispensables que Madre e Hijo van aprendiendo para comunicarse cada vez más y mejor hasta lograr de esta manera el desarrollo del pensamiento simbólico y por lo tanto del lenguaje verbal. Así, para convertirse en un "locutor de su lengua es decir, para dominar progresivamente los aspectos pragmáticos, sintácticos y semánticos, el niño no va a entrar de golpe en el código lingüístico sino que, a través de su cuerpo y su conducta relacional, va a descubrir el placer del diálogo con el otro y el placer de darle sentido. Esto para volver a decir el aspecto primario del cuerpo inclusive si, ulteriormente, el objetivo de la simbolización es acceder y volver manejables los símbolos más o menos abstractos, es decir, de alguna manera, liberados del peso del cuerpo y de su concretad. Pero esta es otra historia y mucho más tardía" como decía (B. Golse, 1995) Por eso es fundamental tener en cuenta ciertas señales de alarma: 6-12 MESES: No balbucea, No responde a su nombre, No imita gestos, No te mira a los ojos. 12-18 MESES: No imita palabras o sonidos, No realiza juego simbólico. 2-3 AÑOS: No une dos palabras, No comprende, No sigue instrucciones sencillas.



Los inicios de la comunicación y el lenguaje

