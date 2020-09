La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Día de la Primavera: por la pandemia, no habrá festejos oficiales







Este lunes 21, el Municipio reforzará los operativos de control vehicular, prevención y concientización en distintos espacios públicos de la ciudad respecto a las medidas para prevenir el coronavirus. Debido a la pandemia, el Municipio informó que no habrá festejo por el Día de la Primavera. No obstante, el lunes reforzará los operativos de control vehicular y de concientización sobre el COVID-19, en distintos espacios públicos de la ciudad. El procedimiento de prevención estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y tendrá como principal objetivo el control vehicular, mientras que el operativo de concientización contará con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Juventud, y estará destino a brindar información respecto a las medidas de prevención del COVID-19. Para ello, voluntarios y agentes municipales recorrerán plazas y parques para entregar a los jóvenes folletería alusiva y máscaras protectoras faciales. "La idea es cuidar y acompañar a los jóvenes en su día. Porque si bien no habrá festejos en la ciudad, entendemos que van a salir a los espacios verdes y es ahí donde vamos a estar, brindando la información necesaria para que se cuiden", comentó el responsable del área de la Juventud, Iván Gómez.

Día de la Primavera: por la pandemia, no habrá festejos oficiales

