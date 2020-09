La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Opinión:

Tal como era de prever estamos en el medio de una feroz disputa por el modelo de país de la pospandemia. Aunque la pulseada comenzó apenas asumido este gobierno esta escalada se produce aún cuando ocurren muchísimos contagios y muertes provocados por un virus que se expande a todas las provincias sin que sepamos cuándo llegará a su fin y podamos comenzar la tan promocionada "nueva normalidad" que parece que de nueva tiene poco. En esta pelea se puede ver con claridad que los grupos concentrados de la economía no están dispuestos a que el estado trate de imponer regulaciones que limite su poder y tienda a achicar la brecha que existe entre ricos y pobres y que por lo tanto ellos tengan que ganar algo menos de lo que están acostumbrados. Este desprecio por la situación de la mayoría de la población no ha cambiado en nada ni siquiera por el civid-19 y se pone de manifiesto en su rechazo a la contribución por única vez que el estado quiere cobrarles y que significa una muy pequeña parte de las enormes fortunas que poseen. Debemos tener en cuenta que afecta solamente a 12.000 patrimonios en todo el país ya que se toma en cuenta el importe de las valuaciones fiscales y no los valores de mercado que son muy superiores. Esta resistencia a perder privilegios también se puso de manifiesto cuándo el gobierno nacional dispuso que una pequeña parte de lo que se le da a la rica Ciudad de Buenos Aires se destine para poder resolver la revuelta policial en la Provincia de Buenos Aires. Resultó curioso que el oficialismo de nuestra ciudad se opusiera cuando formamos parte de la provincia beneficiada. A veces la ideología enceguece y les impide comprender los beneficios que para nuestra provincia tiene una medida que curiosamente está en línea con los reiterados reclamos de la anterior gobernadora Vidal para que la nación nos destine más recursos. Una de las tantas falsedades con que nos bombardea la prensa canalla es que el enamoramiento del gobierno de las restricciones tendientes a evitar una mayor catástrofe sanitaria ha provocado un desastre económico. Esta prédica no tiene sustento alguno tal como se ve en la experiencia de todo el mundo y que demuestra que la crisis económica es producida por el virus independientemente de las distintas cuarentenas adoptadas. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta de la cantidad de quiebras y concursos ocurridos en CABA y las provincias de Buenos Aires y Córdoba en los primeros semestres de los años 2016 a 2020 En ese informe podemos ver que sumaron 439 en 2016, 511 en 2017, 663 en 2018, 747 en 2019 y 143 en 2020. Se puede ver claramente que durante el período macrista fueron muchos más y en esos años no hubo pandemia. Evidentemente el virus neoliberal es mucho más peligroso que el covid-19. Es preocupante que el sector más beligerante de la oposición parece creer que su relato tiene anclaje en la realidad y que los declinantes números de asistentes a sus promo-cionados banderazos son representativos de la mayoría de la sociedad. Parece que creen no sólo que le están ganando la calle al peronismo como dijo Alfonso Prat-Gay sino que este apoyo les permitirá volver al gobierno el año que viene. Esta suerte de "delirium tremens" colectivo llevó a Patricia Bullrich a manifestar en un reportaje en un canal amigo: "Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021". Evidentemente sueñan con reproducir lo sucedido en otros países latinoamericanos en que la derecha pudo interrumpir mandatos constitucionales de gobiernos populares siendo el de Bolivia el ejemplo más reciente.

