Municipales barajan medidas de fuerza si el gobierno no se sienta a la mesa paritaria

Así lo manifestaron los secretarios Gremial y de Prensa, Florencia Mingues y Norberto Burgueño. A la falta de aumentos salariales, se suma la denuncia de malas condiciones de seguridad e higiene en varios sectores de trabajo. Los municipales advirtieron que se les acaban los recursos para convocar a una mesa de diálogo paritario con el Gobierno local y avisaron que si las nuevas gestiones ante el Ministerio de Trabajo fracasan, lanzarán una serie de medidas de fuerza en plena pandemia. Al reclamo de un "imprescindible" aumento salarial se suma la denuncia por falta de condiciones adecuadas de seguridad e higiene, efectuada a partir de un relevamiento que realizó un técnico contratado por el gremio. Este viernes en la sede sindical de avenida Ameghino, los secretarios Gremial y de Prensa, Florencia Mingues y Norberto Burgueño, manifestaron su hartazgo con lo que aseguran son maniobras dilatorias de parte del Municipio y adelantaron que de no haber respuestas positivas en los próximos días, podrían gestarse medidas de fuerza en diferentes sectores de trabajo. "Ayer (jueves) teníamos prevista una reunión con el Ejecutivo por el tema paritaria. Habíamos convocado a una reunión para las 10 de la mañana. No es la primera vez que lo hacemos, ya van varias. Y como estamos acostumbrados, no se presentaron", manifestó Burgueño en diálogo con La Auténtica Defensa. En el frente paritario, los municipales tienen dos cuentas pendientes. Por un lado, cerrar el período 2019, año que terminó con el intendente Abella otorgando aumentos por decretos. El otro objetivo es determinar las subas correspondientes a este 2020, que en un contexto de pandemia y crisis económica todavía no se han concretado. Burgueño adelantó que el lunes "a primera hora" el Sindicato de Trabajadores Municipales presentará una denuncia al Ministerio de Trabajo "para forzar al Ejecutivo a tener una audiencia y discutir la recomposición salarial que es tan necesaria y casi imprescindible para los trabajadores municipales que están pasando una situación muy complicada". "Y depende la respuesta que tengamos del Ministerio de Trabajo y de una eventual audiencia, vamos a empezar a pensar en medidas de fuerza porque esta situación se está tornando insostenible", avisó. El mismo desenlace podría tener la denuncia por malas condiciones de seguridad e higiene en diversos sectores de trabajo que el Sindicato radicó en la delegación local de la cartera laboral y sobre la que, asegura, el Municipio no ha dado respuestas. "En esta oportunidad se citó a la Municipalidad por unos informes que desde el Sindicato hemos solicitado a un profesional de Seguridad e Higiene por falencias que tienen distintos sectores de la Municipalidad como los corralones, el cementerio y el área de Salud. El profesional detectó irregularidades en el mobiliario, en el parque automotor -como falta de VTV-, falta de higiene en los baños, vestuarios y comedores, y falta de ropa y las medidas de seguridad que establece la ley vigente", comentó Mingues. Y continuó: "Ayer en la segunda audiencia -a la primera no se presentaron- el Municipio desconoce no solamente estos informes sino también el contenido. Ellos dicen que los sectores están de maravilla. Nosotros vamos constantemente y sabemos que no es así, que están en situación deplorable y precaria, así como los trabajadores que se desempeñan en esas condiciones". La secretaria Gremial señaló entonces que "ante el desconocimiento del Municipio" el gremio hizo la denuncia en la ART Provincia Seguros y en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. A la par, solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, "el ente facultado a hacer inspecciones de seguridad e higiene", tal lo manifiestan sendas cartas documentos enviadas por el Sindicato de trabajadores Municipales de Campana, ayer; a las que La Auténtica Defensa tuvo acceso. "Si esto no llega a buen puerto, tampoco estamos lejos de empezar a tomar medidas de fuerza en los sectores para que se garanticen los derechos del trabajador", comentó Migues.

