Fuerte respaldo del MRP al reclamo de los trabajadores municipales

La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020







"Es necesario que el Intendente local tenga apertura al dialogo y al consenso cuando se trata de mejorarle la calidad de vida a muchísimos vecinos" dijo Carlos Castillo, Secretario Gremial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana y miembro de la agrupación peronista. Desde el Movimiento de Restauración Peronista que tiene a Pedro Milla como conductor y referente nacional, se manifestaron a favor de la apertura del dialogo para generar las actualizaciones salariales que los trabajadores municipales necesitan. En relación a ello, Carlos Castillo, Secretario Gremial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana e integrante de la organización, señaló que "en los últimas 4 años de la gestión de Juntos por el Cambio, los trabajadores municipales vienen perdiendo poder adquisitivo con una decisión del Intendente de utilizar los sueldos de sus trabajadores como variables de ajuste. Es contradictorio que un gobierno municipal diga que quiere lo mejor para los campanenses pero no es capaz de garantizarle un sueldo digno a sus trabajadores". "Es necesario que el Intendente local tenga apertura al dialogo y al consenso cuando se trata de mejorarle la calidad de vida a muchísimos vecinos que hoy, no llegan a fin de mes con el sueldo de un trabajador municipal" aseguró Castillo. Por su parte, Facundo Aphalo destacó que "a pesar del ninguneo, los municipales han demostrado su gran compromiso con la ciudad en el esfuerzo que hacen a diario en cada uno de sus puestos de trabajo durante la pandemia. Merecen el reconocimiento de su Intendente, reconocimiento que tienen de todos los campanenses pero que no encuentra en el Gobierno Municipal un correlato. El diálogo y la reunión paritaria siempre es el camino para el bienestar de los trabajadores. Nunca un intendente que gestiona en pos de la mejora de los trabajadores municipales se cierra al diálogo, como si lo está haciendo en este momento Abella". Para finalizar, Aphalo aseguró que "muchísimos municipales cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza y eso no lo podemos permitir. Por eso desde el MRP estamos consustanciados con sus causa, porque sabemos lo importante que es que ellos vivan mejor, para que todos los campanenses vivamos mejor".



Fuerte respaldo del MRP al reclamo de los trabajadores municipales

