La referente del Frente de Todos,Carla Navazzotti, instó a municipios con mayor igualdad de género. La referente peronista Carla Navazzotti, secretaria de Actas del Partido Justicialista de Campana, instó a discutir la reforma de la Ley Orgánica de las Municipales con el objetivo de lograr una mayor igualdad de género en las estructuras estatales de diversos los distritos bonaerenses. Días atrás, Navazzotti participó de un encuentro junto a otras referentes justicialistas y concejalas de la Federación Argentina de Municipios, durante el que se abordó el proyecto de reforma que busca debatirse en la Legislatura. "La Ley Orgánica de Municipalidades hace 62 años que no se reforma, por lo que tiene un aspecto excluyente dado el tiempo en que se generó; ya era hora por el momento histórico que estamos atravesando las mujeres que esa Ley se reforme con perspectiva de género", expresó Navazzotti. Para la referente justicialista, "lo que se busca es un empoderamiento de las mujeres políticas en gobiernos municipales", para lo que es necesario "que se hagan leyes con lenguaje inclusivo no sexista, paridad en los lugares de decisión en los Concejos Deliberantes, tratamiento y sanción de la violencia política, presupuestos trabajados con perspectiva de género para dejar atrás desigualdades, derecho garantizado para las licencias por maternidad y paternidad y lactancia". Asimismo, propuso la "actualización de conceptos para corresponder la labor legislativa a los marcos actuales de la sociedad" e "innovaciones tecnológicas en la labor legislativa, incluyendo la posibilidad de sesionar remoto en caso de emergencia". "Es necesario que entre todos y todas, empecemos a comportarnos de forma inclusiva y generemos espacios de participación mutua, la historia ha demostrado que las mujeres y disidencias tenemos la capacidad, la voluntad y estamos a la altura de las circunstancias a la hora de hacer política. Me emociona ser parte de este momento histórico y de saber que bajo la conducción de mujeres peronistas de la talla de Cristina Fernández se nos abrieron muchas puertas de las cuales estaremos eternamente agradecidas", concluyó Navazzotti.



