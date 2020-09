La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 12)

Por Julio N. Carreras











OLVIDADOS - Representación El fenómeno jurídico de la representación en sentido general, implica la actuación de una persona a nombre de otra. Es una de las instituciones más utilizadas y uno de los mejores inventos jurídicos, ya que a partir de ella, una persona capaz adquiere el don de la omnipresencia. Término con el que se designa, en general, la reproducción mental de un objeto por parte de la conciencia, ya sea un objeto externo (una cosa) o interno (un estado) Del latín representatio, representación es la acción y efecto de representar. La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. En las democracias representativas, se habla de representación mayoritaria o proporcional según la forma en que son elegidos los representantes del pueblo mediante elecciones. La representación (participación) ciudadana se asocia con mecanismos de democracia directa, por ejemplo iniciativa de ley, referéndum, plebiscito, consulta pública, revocación del mandato, así como la integración de consejos ciudadanos en organismos públicos para el diseño o reorientación de políticas públicas. El compromiso contiene dos cosas, un derecho y una responsabilidad de los ciudadanos para establecer, desarrollar y sostener la democracia. La participación (representación) ciudadana no es algo abstracto; toma formas tangibles y sirve para mejorar la vida de las personas. OLVIDADOS - Formulación Todos los actos que surgen de la participación y/o de la representación tiene un complemento continuador que no puede ser dejado de lado porque es la comunicación de la acción, es la formulación sin la cual no existiría el conocimiento por el resto del pueblo, de cuál es la necesidad de participación o la representación de lo que se quiere. Formulación, es la expresión oral o escrita de una cosa, generalmente con claridad y exactitud. "La formulación de los principios de una ideología". La formulación es un término utilizado en varios sentidos en diversas aplicaciones, combinación de componentes en relaciones o estructuras apropiadas, de acuerdo con una fórmula, en relación con la Formulación de Políticas. Participación en la formulación de políticas es cuando el sujeto está obligado tanto en forma material, abstracta o formal. Su significado fundamental se debe publicar con los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de esas políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: a. Sujetos que pueden participar. b. Medios presenciales y electrónicos. c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. La SDP rindió cuentas de su gestión durante 2018 La Secretaría Distrital de Planeación entregó su informe de logros durante 2018, en el marco del Diálogo Sectorial realizado con la presencia de ciudadanía y la Veeduría Distrital, en un ejercicio de control social y garantía del derecho al acceso a la información. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación). OLVIDADOS NO - Sorprendidos - (¿Se recuerda la nota donde aparece el tango "Cambalache" publicada el 15/9/2020?). Todo lo planeado para tratar de dar a conocer cosas que afectan profundamente las relaciones entre el pueblo y sus gobernantes, prácticamente ha quedado en receso dado los últimos acontecimientos, los que pusieron en un "status quo" cualquier generación de proyectos y alternativas que solo podrían haberse realizado dentro de una razonable previsibilidad de un accionar coherente y realista por parte de los responsables. El disruptivo acto producido por las últimas acciones que afectan el mercado económico - financiero - productivo, deja un vacío difícil de interpretar, incluso para economistas de nivel de varias corrientes políticas nacionales, de acuerdo a manifestaciones vertidas en los medios. También habrá que reinventarse.

