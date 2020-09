La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 NotiCMR:

Muy variadas pueden ser las razones que lleven a una mamá y a su bebé a decidir que ha llegado el momento del destete. Como ya hemos mencionado hay que considerar en primer lugar los sentimientos de la madre a la hora de brindar información en una consulta sobre el mismo. La madre puede estar cohibida a la hora de preguntar sobre el destete, se siente expuesta a críticas, por eso es fundamental reconocer y aceptar sus sentimientos y responder sus preguntas. Merece ser informada sobre todas y cada una de las opciones, para que pueda tomar la decisión que esté más acorde a su realidad y a su emocionalidad. El proceso de destete se inicia cuando el bebé empieza a tomar cualquier otro alimento que no sea la leche materna y es una etapa natural en su desarrollo. Sin embargo, cada mamá decidirá por sí misma cuando ella y su bebé están listos para dar ese gran paso. El ideal sería que la madre base su decisión en las necesidades propias y las de su bebé sin dejarse influenciar por el entorno. Sabemos que en este como en otros temas relacionados con el embarazo, parto, lactancia y crianza, las opiniones externas abundan y no generan más que confusión y logran aumentar la angustia de la madre. Algunas madres se cohíben de hacer preguntas específicas sobre el destete pues temen ser juzgadas desfavorablemente. Es muy importante poder acompañar en estos casos, con la debida escucha y respeto hacia sus sentimientos y también hacia sus necesidades. Todo lo que en esta situación manifieste debería ser aceptado y acompañado desde un lugar de máxima empatía, porque solamente ella es quien está en contacto con sus verdaderos sentimientos y emociones. Lo importante es entender que hay diferentes estrategias para llevarlo a cabo, no se realiza de una única manera, estas pueden ser las opciones: - Destete parcial. - Destete abrupto. - Destete planeado. - Destete natural. Cada una de estas formas supone una explicación y un acompañamiento especial de parte de un Profesional preparado, porque como ya hemos mencionado en otras ocasiones realizarlo de manera consciente y adecuada puede hacer la diferencia entre un destete feliz para ambos miembros de la díada y una situación de angustia y desasosiego que persista durante bastante tiempo. Ana Lía del Mármol, Puericultora Universitaria - Terapeuta maternal - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

