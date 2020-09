La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Campanenses de Primera:

Llegó a préstamo desde River, sin cargo, pero con opción de compra. Su nuevo equipo jugará hoy por la segunda fecha de la Súper Liga de Grecia. El campanense Joaquín Arzura fue presentado oficialmente en las últimas como nueva incorporación del Panetolikos de Grecia, institución a la que arriba a préstamo desde River Plate. La cesión es sin cargo, pero con opción de compra (600 mil dólares por el 60% del pase). Para el mediocampista será el séptimo club de su carrera profesional. Se inició en las divisiones inferiores de Villa Dálmine y luego se sumó a las categorías juveniles de Tigre, donde debutó en Primera División en 2011. En 2016, su ficha fue adquirida por River Plate, aunque nunca pudo asentarse en el Millonario y entonces realizó diferentes peregrinajes a préstamo. Así jugó en Osasuna y Almería de España, Nacional de Uruguay y Huracán. En Panetolikos compartirá plantel con cinco compatriotas: Elías Pereyra (ex San Lorenzo), Franco Mazurek (ex All Boys y Colón), Juan Ignacio Álvarez Morinigo (ex Chacarita), Javier Mendoza (ex Huracán y GELP) y Nicolás Mazzola (ex Independiente, GELP y Unión). En la primera fecha de la Súper Liga de Grecia, Panetolikos igualó 1-1 con OFI Creta (equipo del campanense Nazareno Solís), mientras que por la segunda jornada se estará presentado hoy frente al AEK Atenas. BALLINI NO REANUDA Por lesión, el campanense Matías Ballini no es parte de los convocados de Independiente Santa Fe, que hoy estará enfrentando a Deportivo Pereira en la reanudación del fútbol colombiano. El exjugador de Villa Dálmine padece una sobrecarga en el isquiotibial. En tanto, en Chile, el Colo Colo de Nicolás Blandi se medirá hoy frente a Antofagasta por la 12ª fecha del campeonato doméstico. El Cacique llega a este compromiso después de haber vencido 2-1 a Peñarol por Copa Libertadores y sabiendo que debe mejorar en el torneo local, donde acumula dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones.

ARZURA CON LA CAMISETA DEL PANETOLIKOS, DURANTE SU PRESENTACIÓN OFICIAL.

#Campanenses Joaquín Arzura fue presentado oficialmente en el Panetolikos, a donde arriba a préstamo desde River Plate. Su nuevo equipo estará jugando este sábado frente a AEK Atenas por la segunda fecha de la Súper Liga de Grecia. pic.twitter.com/z3CiCwICcB — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 19, 2020

