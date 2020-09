La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 19/sep/2020 Karting:

Un día, "Nacho" volvió a las pistas







Ignacio López realizó pruebas en el Kartódromo de Buenos Aires, donde el 24 y 25 de octubre se reanudará la actividad de ProKart. "Fue raro en un punto: parecía todo nuevo", comento el piloto campanense. Después de siete meses, Ignacio López se volvió a subir al karting y pudo girar a lo largo de una jornada en el kartódromo de Buenos Aires. El objetivo del piloto campanense fue, básicamente, encontrar una buena puesta punto para lo que se viene, teniendo en cuenta que el campeonato ProKart estará comenzando el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Sobre el regreso, Nacho comentó: "Estábamos ansiosos con mi viejo, que me hace la atención total del karting, por poder volver a correr. Y la verdad es que fue raro: en un punto parecía que todo era como nuevo. No podía encontrar los radios lógicos y eso me llevó algunas vueltas. De a poco fuimos mejorando y pudimos encontrar el camino que correspondía". El campanense llegó a marcar los tiempos lógicos, aunque sin alcanzar el mejor registro que entrega este escenario, algo lógico tras tanto tiempo sin subirse al karting, una situación que también dejó sus huellas en el físico del joven piloto: "Desde lo físico fue tremendo cómo nos dejó el cuerpo, me duele por todos lados. Y en algunos lugares se me aparecen moretones, secuelas que me dejará esta primera prueba", explicó. "Lo importante es que ya estamos otra vez en el camino de correr, algo muy especial para nosotros, dado que fue mucho tiempo de angustia por la situación general del país y de estar tanto tiempo encerrado. Por teléfono, mis amigos me decían que igual yo participaba en los campeonatos virtuales, pero si bien en un punto está bueno, reconozco que no es lo mismo", agregó. Después de haber logrado el título 2019 de la categoría Junior, el arranque del campeonato 2020 de ProKart lo tendrá en una nueva divisional: la General. Y para ello ya comenzó a prepararse: "Terminé muy cansado y dolorido, je, pero estoy muy alegre de este retorno. Quierdo agradecerle a Miriam, que me acompañó; a mi viejo, que es el alma mater de esta propuesta; a mis amigos; y a ustedes, La Autentica Defensa, por seguir mi actividad", cerró el campanense.

IGNACIO CONTÓ QUE EL REGRESO FUE MUY EXIGENTE DESDE LO FÍSICO: “ME DUELE EL CUERPO POR TODOS LADOS".



