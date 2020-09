Soy como pinto

Daniel De Lorenzi siguiendo a su amor vino a residir en la ciudad pero tiene una trayectoria con respecto al arte digna de conocer. En una nota exclusiva con La Auténtica Defensa cuenta su experiencia laboral de cinco décadas. Da su opinión sobre lo que se podría hacer en Campana. La cuarentena abrió un abanico de posibilidades sobre todo para la creación. Y en este caso Daniel De Lorenzi a días de cumplir sus 60 años (27 de septiembre) da prueba de ello. La mayoría de la gente lo conoce por su nombre artístico DAN.T. Decidió instalarse junto a su mujer campanense Katrin en una quinta ubicada en el barrio Villanueva y potenciar su imaginación. "Volví a renacer acá en Campana, se dio la posibilidad de compartir juntos un mismo lugar sumado a que ya me quería ir de Buenos Aires hace un par de años" asegura en una charla con La Auténtica Defensa. A los 13 años estando en Bahía Blanca fue cuando tomó contacto con el arte surrealista o expresiones abstractas y a partir de ello afirma que nunca más paró. En su momento se definía autodidacta y "nunca necesité ningún tipo de motivo para pintar. No preciso modelos, pero sí las telas o bastidores preparados porque no puedo ponerme a pintar sin tener previamente la producción. Cuando sale la energía creativa tengo que volcarlo porque si no se pierde". Luego de quince años, Dan.T asegura que le faltaba la parte académica y comenzó a estudiar Publicidad, carrera que luego desistió y se volcó de lleno al arte estudiando en la Escuela Prilidiano Pueyrredón de Bellas Artes, hoy, la Universidad Nacional de Bellas Artes. Se recibió a los 33 aproximadamente, tuvo sus momentos de mucha labor como así también períodos de parate. Dan.T testifica que "vivir del arte es dificilísimo, son muy pocos los que realmente viven del arte. También es difícil estar en galerías. Soy un hombre, padre, persona sensible, luchador, un pintor pero sobre todo un trabajador de la Cultura, la parte artística es un complemento por momentos". Hace 15, 16 años que empezó a trabajar "fuerte" en galerías. "Di con muchos clientes norteamericanos que tienen que ver con la estética mía. Soy un limítrofe entre el expresionismo abstracto y la figuración pero tengo influencia de otros artistas". Trabajó en el Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural San Martín y en el Museo Saavedra. Entre otras de sus responsabilidades, en el año 2013, formó parte de la Restauración de la Calesita del Parque Gral. Paz en la ciudad de Buenos Aires donde recuerda "allí trabajé con la naturaleza y entonces empecé a incorporar estilos nuevos. Es algo distinto". Ya en estos últimos años Dan.T se abocó a la abstracción informalista, donde prevalecen los sentimientos, la necesidad de expresar por sobre todo, el sentir sobre las personas, sobre las cosas. "Tuve momentos que no sentí el querer pintar" asegura y agrega "hay pintores que trabajan todos los días y tienen su horario. Yo laburo y creo en la medida que siento. Si no siento, puedo estar horas y no hago nada. Yo vuelco los sentimientos permanentemente". Si bien aclara que el dibujo no le interesó como primordial; sí destaca el color, la pintura y, lo textual. Fue así que retoma la figuración a través de los corazones, símbolo de la vida, del amor, también un emoticon, el más usado por el mundo entero, "su fuerza, su debilidad, deseo, dolor, sentimientos, sensaciones, felicidad y tristeza...todo pasa por ellos...mis corazones hablan y te hacen sentir" sintetiza Dan.T Nuevamente aparece también la abstracción, a través de collages hechos con elementos de la naturaleza: ramitas, astillas, aserrín, mezclados con escaso color, "arte povera" como lo llamaron los italianos. "Me está influyendo todo mi alrededor, estoy muy sensible con la primavera, con los árboles cuando florecen. Es una experiencia muy linda. Me gusta mucho trabajar con la luz natural, no me gusta para nada lo artificial. Si bien trabajo con colores puros, no me gusta la cosa forzada". En síntesis "el arte es mi vida pero también la ha salvado. En momentos límites que tuve, la pintura me ha servido como aliada, como forma de comunicarme con los demás". Sin lugar a dudas este taller de pintura está lleno de amor y naturaleza.





IDEAS PARA CAMPANA Dan.T se hizo eco de la convocatoria que surgió del vecino Pablo Alegre donde se propone la recuperación de uno de los galpones de los ex Talleres Ferroviarios para la creación de un centro cultural que permita distintas actividades artísticas y la posibilidad de que productores y artesanos locales comercialicen su producción en el lugar, fomentando el trabajo local de artistas y artesanos. "Me gustaría que haya esa posibilidad, es una ciudad que merece un buen centro cultural, tiene muchos habitantes y tiene gente que quiere consumir arte", opina y relaciona ese pensamiento a cuando vivía en Capital y decía "en Buenos Aires tiene que haber un centro cultural por cada barrio o comuna, donde haya una sala de teatro, donde puedas mostrar pintura, etc.". Ya viviendo en nuestra ciudad tomó contacto con personas relacionadas al arte y con alumnos de la Escuela de Arte. Esta convocatoria que se armó, está relacionada con la evolución y crecimiento, "hay mucha gente que genera arte y otra gente con ganas de ver esas cosas". PREMIOS OBTENIDOS 1er Premio Pintura - Galería Espacio 10 - 2010 1er Premio Pintura - Banco Ciudad - 2008 1er Premio Pintura - Salón Félix Amador, como Artista de Vicente López 2008. DATOS DE CONTACTO Email: dan.tdelorenzi@gmail.com Whatsapp: 54 9 11 2671-2115 Facebook e Instagram: Dant T Pinturas Web: https://dantdelorenzi.wixsite.com/pinturas



Soy como pinto

