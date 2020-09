La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Vuelco en la Bertolini







Fue anoche, cerca de las 22. Aparentemente, no habría intervenido otro vehículo en el accidente. Un espectacular vuelco tuvo lugar ayer cerca de las 22 en Bertolini al 600, dejando a un Chevrolet Chevy SS dado vuelta en el medio de la calzada. Al momento del cierre de nuestra edición, se desconocían las razones del accidente y aparentemente no habría intervenido otro vehículo. El conductor y único ocupante, sufrió heridas y fue trasladado por un móvil del SAME al nosocomio local. En el lugar estuvo presente personal policial del Comando asignado a la zona 4.

El Chevy SS transitaba por Betolini en dirección a Sarmiento.



Vuelco en la Bertolini

