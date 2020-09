Fue anoche, cerca de las 22. Aparentemente, no habría intervenido otro vehículo en el accidente. Un espectacular vuelco tuvo lugar ayer cerca de las 22 en Bertolini al 600, dejando a un Chevrolet Chevy SS dado vuelta en el medio de la calzada. Al momento del cierre de nuestra edición, se desconocían las razones del accidente y aparentemente no habría intervenido otro vehículo. El conductor y único ocupante, sufrió heridas y fue trasladado por un móvil del SAME al nosocomio local. En el lugar estuvo presente personal policial del Comando asignado a la zona 4.

El Chevy SS transitaba por Betolini en dirección a Sarmiento.



Vuelco en la Bertolini

