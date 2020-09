La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/sep/2020 Opinión:

La actividad económica en Campana

La incesante lucha contra el Covid-19 tiene múltiples aristas, en primer lugar el aspecto sanitario y el cuidado de nuestros vecinos. En este ámbito (y a pesar del significativo aumento de contagios en el último mes, algo que ha sucedido a nivel nacional también) la ciudad ha logrado llegar y sostenerse en Fase 4 ya desde julio pasado, con el gran esfuerzo en los cuidados de los vecinos y en el marco del accionar preventivo y asistencial del Municipio. La segunda arista primordial en este combate desigual con el virus, la encontramos en la actividad económica de la ciudad. En este aspecto y en el contexto nacional actual, haber podido permanecer en la Fase 4, nos permitió con mucho esfuerzo y creatividad lograr la autorización de 187 actividades económicas, incluidas industrias, comercios y actividades profesionales. En este sentido, y para que ello fuera posible, fue imperioso reorientar las actividades del equipo de Desarrollo Económico para atender un número exponencial de consultas, trabajar protocolos sectoriales con actores y profesionales de cada sector, gestionar autorizaciones provinciales, y generar el marco normativo local, cuando fuese necesario. Hoy la ciudad, sostiene una actividad económica aceptable en el contexto de la región, fruto de un arduo trabajo conjunto con todos los sectores y profesiones, que permitió hasta el presente mitigar los efectos más recesivos de las etapas de la pandemia. Ciertamente, las operaciones aún no son normales por las propias prácticas de cuidado que requiere el distanciamiento (menor densidad de ocupación permitida en los locales con atención a público, etc.), porque quedan actividades que no se han podido reanudar (deportes grupales, espectáculo, jardines maternales, entre otros), y porque el poder adquisitivo general y la situación financiera macro y microeconómica es un condicionamiento para una recuperación mayor. Sin embargo, de cara a la economía post-pandemia, la región a la que estamos integrados, denominada como "Corredor Norte" (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y Zárate), sigue siendo un área que despierta un alto interés para la inversión productiva, y que cuenta con un capital de base cuya conservación requiere de nuevas inversiones incrementales. En este marco son destacables las inversiones realizadas en la ciudad por Royal Enfiel (750 millones) y SPI Astilleros ($250 millones) que no solo aportan desarrollo, sino que crean fuentes de trabajo para nuestros vecinos. La situación no està superada y la recuperación plantea desafíos de escala global (que se suman a otros de carácter nacional), pero con la resiliencia, creatividad y esfuerzo conjunto para sostenernos y trabajar, està demostrado que los campanenses, unidos por un objetivo común y adaptando nuestras prácticas productivas, comerciales y laborales, tenemos todas las condiciones para estar a la vanguardia de la recuperación. contacto@sergioroses.com.ar

